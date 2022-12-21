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المرأة

نانسي عجرم تطلق مسابقة... هذا ما سيحصل عليه الفائزون!

Lebanon 24
21-12-2022 | 16:00
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أطلقت الفنانة نانسي عجرم مسابقة وذلك لمناسبة عيد الميلاد، إذ انها ستختار ثلاثة من الفائزين من اجل اللقاء بهم والتقاط صورة الميلاد.

واطلت نانسي من خلال مقطع فيديو قالت فيه: "شفتو كل صورنا، وهلأ صار وقت أنا شوف صوركم، ابعتوا الصورة الخاصة فيكن عالعيد على هاشتاغ #نانسي_يا_عيد، رح اختار اهضم تلات صور، ورح نتصور أنا وياهن الصورة الرسمية للعيد". 
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وعلقت نانسي على الفيديو مؤكدة بأن هديتها لجمهورها فيه ستكون بقضائها معهم، وأنها ستختار ثلاثة أشخاص للالتقاء معهم والتقاط صور العيد.
 
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