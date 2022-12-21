نانسي عجرم تطلق مسابقة... هذا ما سيحصل عليه الفائزون!

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أطلقت الفنانة نانسي عجرم مسابقة وذلك لمناسبة عيد الميلاد، إذ انها ستختار ثلاثة من الفائزين من اجل اللقاء بهم والتقاط صورة الميلاد.واطلت نانسي من خلال مقطع فيديو قالت فيه: "شفتو كل صورنا، وهلأ صار وقت أنا شوف صوركم، ابعتوا الصورة الخاصة فيكن عالعيد على هاشتاغ #نانسي_يا_عيد، رح اختار اهضم تلات صور، ورح نتصور أنا وياهن الصورة الرسمية للعيد".وعلقت نانسي على الفيديو مؤكدة بأن هديتها لجمهورها فيه ستكون بقضائها معهم، وأنها ستختار ثلاثة أشخاص للالتقاء معهم والتقاط صور العيد.