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المرأة

5 طرق تشعر طفلك بحبك له

Lebanon 24
21-12-2022 | 23:00
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من المؤكد انّ رعاية طفلك وتلبية احتياجاته أمر مهم، ولكن من المهم أيضاً أن يشعر طفلك بحبك له، حبك لطفلك يعزز ثقته بنفسه، ويساهم في بناء شخصية سوية وناجحة وسعيدة.
شعور طفلك بحبك له ليس من الضروري أن يكون بشكل مباشر فقط عبر كلمة "أنا أحبك"، ولكن هناك طرق وأساليب يمكنكِ اتباعها لتشعري طفلك أنه محاط بحب والدته.
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تابعي القراءة وتعرفي على 5 طرق تشعر طفلك بحبك له.
1- التعامل مع الطفل بهدوء
هدوءك عند التعامل مع طفلك، والسيطرة على انفعالاتك مهما أخطأ طفلك، يشعره بحبك له، والعكس تماماً يحدث عندما تتعاملين بغضب وعصبية وتصرخين في وجه طفلك مع أبسط خطأ، حيث يشعر الطفل أنه ليس محبوباً لأن والدته غاضبة منه باستمرار.
2- الإنصات لحديث الطفل
عندما يتحدث إليكِ طفلك، يجب أن تنصتي لحديثه وتظهري اهتمامك وتفاعلك مع ما يقوله، حيث أن إنصاتك لطفلك واهتمامك بحديثه يشعره بحبك وتقديرك له، مما يعزز ثقته بنفسه، ويشجعه على الحديث معكِ بصراحة، كما يتعلم الطفل مهارة الإنصات وأخلاقيات الحديث.
3- تقدير اجتهاد الطفل
سواء حقق طفلك نجاحاً، أو باءت محاولاته بالإخفاق، يجب أن تشعريه بتقديرك لاجتهاده. احتفلي مع طفلك بنجاحه مهما كانت خطواته صغيرة، وأظهري امتنانك وتقديرك لمحاولاته، وقدمي له الدعم دائماً ليشعر أنكِ بجواره مهما كانت النتائج، مما يشجعه على المزيد من المثابرة والاجتهاد لأن لديه أم تحبه وتقدر مجهوداته وتدعمه.
4- عدم السخرية من أفكار ومشاعر الطفل
مهما بدت أفكار طفلك غير منطقية، أو أظهر مشاعر سطحية، يجب أن تحترمي أفكاره ومشاعره، وتصححي له الخطأ بلطف وهدوء دون أي سخرية أو تحقير، فالسخرية تدمر نفسية طفلك، وتهدم ثقته بنفسه، وتشعره بعدم القبول وأنه غير محبوب.
5- رفض السلوك الخطأ وليس شخص الطفل
عندما يرتكب طفلك خطأ، يجب أن توضحي له أنكِ ترفضين السلوك الخطأ، ولا تحبين الخطأ وليس شخصه، أخبري طفلك بوضوح أنكِ لازلتِ تحبيه، ولكنكِ ترفضين الخطأ الذي ارتكبه.
المصدر: نواعم
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