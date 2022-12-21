ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي وعريسها سوري الجنسية.. شاهدوا كيف بدت (صور)

احتفلت الممثل التونسية رانيا التومي، إحدى بطلات مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، بزفافها على شاب سوري الجنسية يدعى أبو فاروق وسط حضور عدد من الأهل والأقرباء والأصدقاء المقربين.



ونشرت رانيا التومي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورأ عدة من حفل زفافها، الذي أقيم على الطريقة التونسية، وظهرت فيه العروس مرتدية فستان أبيض مطرز باللون الذهبي، واعتمدت مكياجاً جذاباً أبرز جمال ملامحها.

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