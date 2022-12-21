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المرأة

ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي وعريسها سوري الجنسية.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
21-12-2022 | 14:00
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احتفلت الممثل التونسية رانيا التومي، إحدى بطلات مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، بزفافها على شاب سوري الجنسية يدعى أبو فاروق وسط حضور عدد من الأهل والأقرباء والأصدقاء المقربين. 

ونشرت رانيا التومي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورأ عدة من حفل زفافها، الذي أقيم على الطريقة التونسية، وظهرت فيه العروس مرتدية فستان أبيض مطرز باللون الذهبي، واعتمدت مكياجاً جذاباً أبرز جمال ملامحها.
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وكانت رانيا التومي أثارت جدلاً واسعاً في مصر أثناء ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء مع المخرج خالد يوسف، الذي تشارك في بطولة مسلسله الجديد "سره الباتع" والذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل. 

 


 


 


المصدر: زهرة
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