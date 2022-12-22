بعد غياب 22 عاماً... الفنانة الشهيرة تعود إلى السينما بفيلم عالمي



كشفت الفنانة ميرنا وليد، عن عودتها إلى شاشة السينما من جديد بعد غياب دام ما يقرب من 22 عاماً وذلك عبر فيلم فرنسي بعنوان "La troisieme feuille - الورقة الثالثة"، حيث كان آخر ظهور لها في السينما عام 2001 من خلال فيلم "لحظات حب" للمخرج يوسف أبو سيف.

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وكانت ميرنا قد تحدثت عن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحة أنه بالرغم من تلقيها العديد من العروض، لكنها ترفض التواجد لمجرد التواجد، وتبحث عن الأعمال الجيدة حتى تحافظ على تاريخها الفني، الذي لا تريد خسارته، حيث كانت آخر الأعمال التي قدمتها مسلسل "قيد عائلي" عام 2019.



كما أنها كانت تتألم حينما تترك ابنتيها وتذهب إلى العمل، لذلك كانت ترغب في قضاء مزيد من الوقت برفقتهما، قائلة: "دوري كأم أهم من دوري على الشاشات".



وكشفت مصادر صحافية أن اختيار ميرنا للمشاركة في بطولة الفيلم الفرنسي جاء بسبب إجادتها للغة الفرنسية، حيث يضم فنانين مصريين وعرباً، من بينهم فراس الجميلي وفادي بطل، بالإضافة إلى الفرنسيين جابرييل جافيتو وجين سيسلييه، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق، حول جريمة قتل، بسبب الصراع حول الميراث وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف سارة شولح.