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المرأة

مطربة شابة اشتعلت حجرتها بشكل غريب.. وهذا ما طلبته من جمهورها

Lebanon 24
22-12-2022 | 05:00
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كشفت المطربة الشابة ياسمين عن تعرض غرفتها في منزلها لحريق غريب مرجعة السبب إلى الماس الكهربائي.

ونشرت ياسمين عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، صورة لآثار الحريق بغرفتها وعلقت عليها بقولها: "ما بحبش الطاقة السلبية والله بس أعمل إيه طيب، إمبارح الساعه 2 بليل كنت قاعدة مع بابا وماما وبنتفرج عالتليفزيون قمت عشان أروح أوضتي أنام".
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وتابعت: "دخلت الأوضة قعدت دقيقة شميت ريحة بلاستيك محروق ومش فاهمة الريحة جاية من فين فجأة بدون مقدمات وربنا عالم باللي حاقوله، لقيت السقف على وسعه مولع نار كله بمعنى الكلمة وفجأة النار اتشفطت وبقت مختصرة ف الشكل اللي انتوا شايفينه ده وقفلنا الكهرباء ورشينا مية".

وأضافت: "كل ده ف لحظات أتاري الجار من فوق في مية بتنزل من عنده عالسقف عندنا فعملت ماس فالكهرباء وحصلت النار اللي شوفتها دي، لو ماكنتش دخلت الأوضة ف التوقيت اللي روحت فيه، الله أعلم كان حصل إيه".

واختتمت ياسمين علي حديثها بتوجيه رسالة إلى جمهورها قائلة: "قبلها بكام يوم كنا لسه عاملين حادثة بالعربية مع عربية نقل كبيرة، فمتنخدعوش بالضحك اللي بضحكه، كل واحد له فيلم عايشه، احمدوا ربنا على كل لحظة أمان انتوا عايشينها بدون ترويع وعدم ستر وماتبصوش لحياة حد أبداً من بره".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين علي كان غناء تتر مسلسل "الضاحك الباكي" الذي عرض مؤخراً.
المصدر: لها
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