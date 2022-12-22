الظهور الأول لنادين الراسي بعد انفصالها عن خطيبها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرام" وثقت فيه زيارتها إلى الطبيب .

ويبدو ان نادين تعاني من الوجع حيث كانت تقول في الفيديو :"وجع يوك".

Advertisement

وأثارت نادين مؤخرا حالة من الجدل بعد إقدامها على حذف جميع الصور التي كانت تجمعها بخطيبها مجد دعبول من حسابها في "إنستغرام".

وألغى الاثنان متابعة حسابات بعضهما البعض في "إنستغرام"؛ ما يدل على انفصالهما رسميًا بعد علاقة دامت 3 سنوت، لكن لم يؤكد الثنائي الأخبار أو ينفياها حتى الآن.

وعن أسباب الانفصال، أفادت بعض التقارير أن الأمر يعود إلى اكتشاف نادين خيانة خطيبها لها، بعدما اكتشفت حديثه مع إحدى الفتيات، لكن لم تؤكد الأخبار بعد.