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المرأة
رفضت الزواج منه فقلب بهما السيارة.. هذا ما حصل مع الفنانين الشهيرين
Lebanon 24
22-12-2022
|
08:00
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كشف مزين المشاهير العالمي محمد عشوب للمرة الأولى أسباب رفض الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي الزواج من الفنان أحمد زكي.
وقال عشوب في تصريحات صحافية: "أحمد زكي طالته شائعات زواج وحب مع عدد من الأسماء، إلا أنه عاش قصة حب مع الفنانة العظيمة نجلاء فتحي، وكاد أن يتزوجها، إلا أنه في كل مرة يتم تحديد موعد نهائي للزواج يهرب، وحين شعرت بذلك أتمت خطوبتها من قريب لها يعمل في دولة الإمارات".
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وأضاف: "حين علم أحمد زكي بهذا الأمر اتصل بها وطلب مقابلتها، وكانت في المونتاج تنهي أحد الأفلام مع المخرج محمد خان، وبعد أن تقابلا أخذها بالسيارة وذهب إلى طريق إسكندرية الصحراوي وقلب بهما السيارة، ولأنها شديدة الذكاء فقد تمكنت من تفادي الإصابة، إلا أن أحمد زكي هو من أصيب بكسور وكدمات".
وتابع: "إنسانية الفنانة العظيمة نجلاء فتحي جعلتها تمكث بجانب أحمد زكي في المستشفى طيلة فترة إقامته، ولكن بعد أن خرج وتماثل للشفاء، اتخذت قراراً بإنهاء الموضوع وإغلاق تلك الصفحة نهائياً، وبعدها عاشت قصة حب مع الكاتب والصحفي والإعلامي الكبير حمدي قنديل وتزوجته".
المصدر: لها
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