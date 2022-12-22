رفضت الزواج منه فقلب بهما السيارة.. هذا ما حصل مع الفنانين الشهيرين

كشف مزين المشاهير العالمي محمد عشوب للمرة الأولى أسباب رفض الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي الزواج من الفنان أحمد زكي.



وقال عشوب في تصريحات صحافية: "أحمد زكي طالته شائعات زواج وحب مع عدد من الأسماء، إلا أنه عاش قصة حب مع الفنانة العظيمة نجلاء فتحي، وكاد أن يتزوجها، إلا أنه في كل مرة يتم تحديد موعد نهائي للزواج يهرب، وحين شعرت بذلك أتمت خطوبتها من قريب لها يعمل في دولة الإمارات".

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