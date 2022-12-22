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المرأة

تقلّل من القلق.. هذه الروائح تؤثّر على عواطفك بشكل إيجابي

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:00
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تعدّ حاسة الشّم واحدة من أكثر الحواس ارتباطاً بالذاكرة، وهذا ما يجعلنا نشعر بالراحة إذا شممنا عطراً يذكّرنا بأمر سعيد.


فيما يلي أهم الروائح العطرية وتأثيراتها على صحتنا النفسية، وفق ما أورد موقع "ميترو":
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- نبات يلانغ يلانغ: يصنع هذا المكون من أزهار عشبية، وهو شائع في صناعة العطور، ويمكن أن يجعلنا نشعر بالمزيد من الاسترخاء ويقلل من القلق.
 
- زهور الياسمين: يتميز الياسمين برائحته الجميلة، ويرتبط بالمساعدة في تخفيف أعراض الاكتئاب. كما وجدت الأبحاث أنه يجعلك تشعر بالمزيد من اليقظة.
 
- الحمضيات: يمكن أن تكون روائح الحمضيات منعشة ومثالية لمساعدتك على الشعور بالنشاط. ويمكن أن يكون الليمون مفيداً عندما تشعر بالغضب أو القلق أو الانهيار، وفقاً لما ذكرته "بيفرلي هوكينز"، مالكة معهد ويست كوست للعلاج بالروائح.
 
- إكليل الجبل: يشتهر نبات إكليل الجبل بأنه منبه معرفي، حيث أنه يمكن أن يساهم في تحسين الذاكرة وزيادة اليقظة والتركيز. 
 
- الفانيلا: تُعرف برائحة "السعادة"، حيث أظهرت الدراسات أنها تخلق روابط إيجابية وتثير مشاعر الدفء والسعادة. كما يمكن أن تعزز الفانيلا الاسترخاء وتهدئة القلق والتخفيف من رهاب الأماكن المغلقة.
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