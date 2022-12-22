إنخفاض إدرار حليب الرضاعة... إليكم ما كشفته أحدث دراسة

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قدّمت دراسة جديدة أدلّة على أن الالتهابات المزمنة أحد العوامل وراء توقّف الأمهات عن الرضاعة الطبيعية، قبل أن يكمل المولود 6 أشهر من عمره.وأشار البحث إلى أن البدانة عامل رئيسي في زيادة الالتهابات وانخفاض إدرار الحليب.الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا، قالت إن 80% من الأمهات يرضعن أطفالهن حديثي الولادة طبيعياً، لكن 25% فقط يستكملن فترة الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر، وفق التوصيات.ووجد الباحثون أن السمنة عامل خطر لعدم كفاية إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات.وفي حالة السيدات اللاتي تعانين من السمنة، يبدأ الالتهاب المزمن في دهون الجسم وينتشر عبر الدورة الدموية إلى الأعضاء والأنظمة في جميع أنحاء الجسم، معطلاً امتصاص الأحماض الدهنية من الدم.وتوصل فريق البحث إلى أن الالتهاب يؤثر سلباً على إنتاج الحليب عن طريق منع امتصاص الأحماض الدهنية في غدد الثدي.وبالنسبة للمرضعات، تعمل الأحماض الدهنية بمثابة لبنات أساسية للدهون اللازمة لإطعام الرضيع المتنامي.وشارك في الدراسة 23 أماً لديهن إنتاج منخفض من الحليب الطبيعي، ونُشرت نتائجها في مجلة "نيوتريشن".وكانت دراسات سابقة قد سلطت الضوء على عوامل اجتماعية تعيق استكمال الرضاعة الطبيعية لـ6 أشهر، مثل ضيق الوقت، وضغوط العمل، ونقص الدعم الاجتماعي، ولم يتم بحث عامل الالتهابات من قبل.