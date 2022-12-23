عودة الكعب العالي مع "بوتوكس" خاص بالقدمين

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وعادت موضة الكعوب المرتفعة للظهور على منصات أسابيع الموضة العالميّة منذ شهري فبراير ومارس الماضيين خلال فعاليات أسابيع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2022 في كل من نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس. وقد رأيناها تظهر جنباً إلى جنب مع الأحذية المسطحة في عروض كثيرة منها: Fendi، وGiambattista Valli، وOff-White، وPrada.



بعد أن سجل ارتداء الكعب العالي تراجعاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين بسبب انتشار جائحة كورونا وتم استبداله باعتماد الأحذية المسطحة والرياضية، الا هناك عودة لافتة للأحذية ذات الكعوب المرتفعة ومن المنتظر أن تظهر بقوة أكبر خلال احتفالات نهاية العام.وعادت موضة الكعوب المرتفعة للظهور على منصات أسابيع الموضة العالميّة منذ شهري فبراير ومارس الماضيين خلال فعاليات أسابيع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2022 في كل من نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس. وقد رأيناها تظهر جنباً إلى جنب مع الأحذية المسطحة في عروض كثيرة منها: Fendi، وGiambattista Valli، وOff-White، وPrada.

وقد رصد المتابعون أحذية بأشكال وأنواع مختلفة ترافقت مع كعوب عالية، منها على منصات عروض Bottega Veneta، وVivienne Westwood، وAkris، وLoewe. وكان لافتاً الاهتمام باعتماد ارتفاعاً متوسطاً لكعوب الأحذية بهدف الحفاظ على الراحة والأناقة في الوقت نفسه.