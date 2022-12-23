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المرأة

عودة الكعب العالي مع "بوتوكس" خاص بالقدمين

Lebanon 24
23-12-2022 | 02:00
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بعد أن سجل ارتداء الكعب العالي تراجعاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين بسبب انتشار جائحة كورونا وتم استبداله باعتماد الأحذية المسطحة والرياضية، الا هناك عودة لافتة للأحذية ذات الكعوب المرتفعة ومن المنتظر أن تظهر بقوة أكبر خلال احتفالات نهاية العام.
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وعادت موضة الكعوب المرتفعة للظهور على منصات أسابيع الموضة العالميّة منذ شهري فبراير ومارس الماضيين خلال فعاليات أسابيع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2022 في كل من نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس. وقد رأيناها تظهر جنباً إلى جنب مع الأحذية المسطحة في عروض كثيرة منها: Fendi، وGiambattista Valli، وOff-White، وPrada.

 
وقد رصد المتابعون أحذية بأشكال وأنواع مختلفة ترافقت مع كعوب عالية، منها على منصات عروض Bottega Veneta، وVivienne Westwood، وAkris، وLoewe. وكان لافتاً الاهتمام باعتماد ارتفاعاً متوسطاً لكعوب الأحذية بهدف الحفاظ على الراحة والأناقة في الوقت نفسه.

وتُراهن دور الأزياء العالميّة وعلامات الأزياء الجاهزة على عودة حذرة للكعب العالي بتصاميم أكثر عمليّة وراحة. وهذا ما يُفسّر اعتماد حذاء "البلاتفورم" ضمن أبرز خطوط موضة 2023 بالإضافة إلى الأحذية ذات الكعوب العريضة المستديرة أو المربّعة. ولكن ذلك لن يمنع عودة حذاء "الستيليتو" بكعبه الرفيع في مجموعات ربيع وصيف 2023 حيث تمّ رصده خلال العروض بتصميمه الكلاسيكي وبارتفاع كعب يتراوح بين 8 و12 سنتيمتر.


إذا كانت عودة الكعب العالي ما تزال خجولة على منصّات العروض العالميّة، فقد ترافقت مع ظاهرة جديدة انطلقت في الولايات المتحدة وتعتمد على تطبيق جلسات "بوتوكس" خاصة بالقدمين تعتمد على مبدأ الحقن نفسه المعتمد في الوجه أما الهدف منها وفق أطباء الجلد الأميركيين فالحد من آلام القدمين المرافقة لارتداء الكعب العالي. وهي مثالية وفق رأيهم في هذا الزمن الذي يشهد عودة لموضة الكعب المرتفع بعد غيابها في السنتين الماضيتين بفعل انتشار جائحة كورونا.
المصدر: العربية
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