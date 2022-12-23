19
o
بيروت
20
o
طرابلس
8
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
عودة الكعب العالي مع "بوتوكس" خاص بالقدمين
Lebanon 24
23-12-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن سجل ارتداء الكعب العالي تراجعاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين بسبب انتشار جائحة كورونا وتم استبداله باعتماد الأحذية المسطحة والرياضية، الا هناك عودة لافتة للأحذية ذات الكعوب المرتفعة ومن المنتظر أن تظهر بقوة أكبر خلال احتفالات نهاية العام.
Advertisement
وعادت موضة الكعوب المرتفعة للظهور على منصات أسابيع الموضة العالميّة منذ شهري فبراير ومارس الماضيين خلال فعاليات أسابيع الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء2022 في كل من نيويورك، ولندن، وميلانو، وباريس. وقد رأيناها تظهر جنباً إلى جنب مع الأحذية المسطحة في عروض كثيرة منها: Fendi، وGiambattista Valli، وOff-White، وPrada.
وقد رصد المتابعون أحذية بأشكال وأنواع مختلفة ترافقت مع كعوب عالية، منها على منصات عروض Bottega Veneta، وVivienne Westwood، وAkris، وLoewe. وكان لافتاً الاهتمام باعتماد ارتفاعاً متوسطاً لكعوب الأحذية بهدف الحفاظ على الراحة والأناقة في الوقت نفسه.
وتُراهن دور الأزياء العالميّة وعلامات الأزياء الجاهزة على عودة حذرة للكعب العالي بتصاميم أكثر عمليّة وراحة. وهذا ما يُفسّر اعتماد حذاء "البلاتفورم" ضمن أبرز خطوط موضة 2023 بالإضافة إلى الأحذية ذات الكعوب العريضة المستديرة أو المربّعة. ولكن ذلك لن يمنع عودة حذاء "الستيليتو" بكعبه الرفيع في مجموعات ربيع وصيف 2023 حيث تمّ رصده خلال العروض بتصميمه الكلاسيكي وبارتفاع كعب يتراوح بين 8 و12 سنتيمتر.
إذا كانت عودة الكعب العالي ما تزال خجولة على منصّات العروض العالميّة، فقد ترافقت مع ظاهرة جديدة انطلقت في الولايات المتحدة وتعتمد على تطبيق جلسات "بوتوكس" خاصة بالقدمين تعتمد على مبدأ الحقن نفسه المعتمد في الوجه أما الهدف منها وفق أطباء الجلد الأميركيين فالحد من آلام القدمين المرافقة لارتداء الكعب العالي. وهي مثالية وفق رأيهم في هذا الزمن الذي يشهد عودة لموضة الكعب المرتفع بعد غيابها في السنتين الماضيتين بفعل انتشار جائحة كورونا.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
Lebanon 24
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
10:09 | 2022-12-22
22/12/2022 10:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-22
22/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2022-12-22
22/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
11:39 | 2022-12-22
22/12/2022 11:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
10:43 | 2022-12-22
22/12/2022 10:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-12-23
شائعات الموت تلاحق هذه النجمة الشهيرة!
05:00 | 2022-12-23
فنانة شهيرة تحتفل بخطبتها في أجواء عائلية (صور)
23:00 | 2022-12-22
إنخفاض إدرار حليب الرضاعة... إليكم ما كشفته أحدث دراسة
16:00 | 2022-12-22
تقلّل من القلق.. هذه الروائح تؤثّر على عواطفك بشكل إيجابي
14:00 | 2022-12-22
4 مخاوف تصيبك بالتعاسة في زواجك
11:00 | 2022-12-22
إطلالة رائعة.. أنغام بالأبيض في أولى حفلاتها بعد وعكتها الصحية (فيديو)
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
23/12/2022 15:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
23/12/2022 15:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
23/12/2022 15:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact