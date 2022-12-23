شائعات الموت تلاحق هذه النجمة الشهيرة!

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات موت الفنانين بشكل كبير. وتصدر هذه الاشاعات عن حسابات مزيفة على مواقع التواص الاجتماعي، وقنوات على يوتيوب تحاول زيادة عدد المتابعين.

وكانت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز من آخر ضحايا هذه الشائعات، بعد أن تداول الإنترنت رواية أن أميرة البوب بريتني قد تكون في خطر أو مفقودة أو ميتة في أسوأ الأحوال، الأمر الذي جعل الملايين من معجبيها على وشك الانهيار.

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وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب سبيرز على "انستغرام" يديره شخص آخر وينشر محتوى قديم، لذلك انطلقت أضواء التنبيه بين المعجبين بأن شيئاً ما يحدث مع النجمة.

وقالت بريتني سبيرز في احدى منشوراتها إنها مستعدة للسفر إلى نيويورك، وعلى الفور استعد جيش من المصورين للقاء النجمة والتقاط صوراً لها عند وصولها إلى المدينة. لكن بريتني لم تصل قط، الأمر الذي آثار قلق جمهورها من حدوث شيء لها، لدرجة أن البعض افترض أنها ماتت.

ووفقاُ لموقع TMZ، فإن بريتني سبيرز ليست مفقودة، أو في ورطة أو ميتة كما يعتقد العديد من المعجبين.

وبحسب منشور فهي تعيش الحياة على أكمل وجه، وأنها وزوجها سام أصغري، في إجازة لبضعة أيام في المكسيك.

وكشف الموقع أيضاً أن مقطع الفيديو الخاص بها الذي تم التقاطه ونشره على إنستغرام الأسبوع الماضي، تم تصويره في المكسيك، ولم يكن محتوى قديماً أو معاد نشره.

وانتقلت سبيرز إلى إنستغرام وشاركت صورة أخرى، قالت فيها نجمة البوب: "ها هي صورة شخصية لي في المكسيك !!! أمي وأبي، عبرت الحدود ونجحت! بعد عدم تناول القهوة لمدة 15 عاماً، أمي يمكننا تناول القهوة معاً الآن! أنا أعامل على قدم المساواة، فلنتناول القهوة ونتحدث عنها!".