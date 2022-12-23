تحديد موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

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حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 كانون الثاني المقبل، لبدء محاكمة الفنانة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدّر بقصد التعاطي.وكانت النيابة العامة قد أحالت منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أُجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً.وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت في تسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها في مطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي عُثر عليها بحوزتها.وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع الى شهادة خمسة من العاملين في مطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة في الحقائب، فأُُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.