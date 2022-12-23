للحوامل... جوز الهند المبشور ضروريّ!

يتميّز جوز الهند بقيمته الغذائية العالية نتيجة احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالصوديوم، الحديد، الزنك، البوتاسيوم، فيتامين B، فيتامين C، فيتامين D، البروتينات، الكربوهيدرات والألياف. ويتم تناوله إما نيئاً قطعاً طازجة أو مبشورة أو بشرب الماء الذي يوجد في الحبة.

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إليك فوائد جوز الهند المبشور للحامل بحسب الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج:



- يعتبر من البدائل الطبيعية للحليب التي تمدُّ الجسم بالكالسيوم اللازم للحامل والجنين معاً.



- يساعد على تقوية عظام الحامل وتقليل آلامها بشكل كبير بسبب ضغط وزن الجنين على الأم.



- يساعد في منح البشرة نضارة وجمال طبيعيين ضدّ اجهاد الحمل الذي قد يتسبّب في الهالات السوداء أيضاً.