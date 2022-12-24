بعد تحويل حسابها إلى صفحة خاصة... نادين نسيب نجيم تغرّد: "أنا سوبر"

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عبرت الفنانة نادين نسيب نجيم عن سعادتها بعد قرار تحويل إعدادات حسابها الشخصي على تويتر إلى صفحة خاصة مغلقة لمنع العليقات السلبية.وتفاعلت نجيم مع متابعيها بعد أسبوع من إغلاق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتجنب تعليقات البعض بحقها.وكتبت أول تغريدة لها مؤكدة أنها لن تسمح لتلك التعليقات بالتأثير عليها قائلة: "قدي مرتاحين أنه نحنا بعاد عن القيل والقال ومقفلين على حالنا وبلا سلبيات وكلام ما له معنى؟ أنا سوبر".