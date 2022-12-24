18
o
بيروت
17
o
طرابلس
5
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فيفي عبده: التجارة مع الله وبرّي بوالديّ سرّ حب الناس لي
Lebanon 24
24-12-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الفنانة المصرية فيفي عبده إلى أن سر حب الجمهور لها هو "التجارة مع الله وبرّي بوالديّ"، مشيرة إلى أن جمهورها من مختلف الأعمار.
وأضافت عبده في تصريحات تلفزيونية أن لديها جمهوراً عريضاً من الأطفال حتى إن حفيدها وعمره عامان ونصف العام "مش بيقول غير عاوز فيفي ويمسك الصورة ويبوسها".
Advertisement
وتابعت: "أي بيت متفق على حب فيفي عبده وسعادتي لا توصف برؤية الأطفال يركضون نحوي ويشيرون بعلامة الـ5 الخاصة بي".
وأعربت فيفي عبده عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في موسم الرياض، وأمنيتها تقديم عرض مسرحي خلال فعالياته.
وأوضحت: "كنت أسمع دائماً عن موسم الرياض ولم أكن أتخيل أبدا أن المستشار تركي آل الشيخ عامل الحاجات اللي موجودة.. أتمنى إن العالم كله ييجي يشوف الرياض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن سعر الدولار.. إليكم ما فعله الصرّافون مساء اليوم!
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. إليكم ما فعله الصرّافون مساء اليوم!
16:00 | 2022-12-23
23/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-23
23/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!
Lebanon 24
سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!
09:52 | 2022-12-23
23/12/2022 09:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار مختلف داخل محطات المحروقات.. إليكم قيمته
Lebanon 24
سعر دولار مختلف داخل محطات المحروقات.. إليكم قيمته
13:06 | 2022-12-23
23/12/2022 01:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات.. رابعة الزيات تتقدم بشكوى ضد "جعدنيستا"! (صور)
Lebanon 24
العقوبة قد تصل إلى 3 سنوات.. رابعة الزيات تتقدم بشكوى ضد "جعدنيستا"! (صور)
00:30 | 2022-12-24
24/12/2022 12:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-12-24
كما هيفا وهبي.. فنانة شهيرة تحتفل بنهاية العام بجلسة تصوير جريئة بالاحمر الناري
02:00 | 2022-12-24
بعد تحويل حسابها إلى صفحة خاصة... نادين نسيب نجيم تغرّد: "أنا سوبر"
23:00 | 2022-12-23
للحوامل... جوز الهند المبشور ضروريّ!
16:00 | 2022-12-23
إحصلي على شعر حيوي بهذه الخطوات البسيطة
14:00 | 2022-12-23
تحديد موعد محاكمة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات
11:00 | 2022-12-23
عاودت نشاطها... شيرين إلى الكويت في هذا التاريخ (صور)
فيديو
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
24/12/2022 15:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
24/12/2022 15:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
24/12/2022 15:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact