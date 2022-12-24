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المرأة

فيفي عبده: التجارة مع الله وبرّي بوالديّ سرّ حب الناس لي

Lebanon 24
24-12-2022 | 05:00
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أشارت الفنانة المصرية فيفي عبده إلى أن سر حب الجمهور لها هو "التجارة مع الله وبرّي بوالديّ"، مشيرة إلى أن جمهورها من مختلف الأعمار.

وأضافت عبده في تصريحات تلفزيونية أن لديها جمهوراً عريضاً من الأطفال حتى إن حفيدها وعمره عامان ونصف العام "مش بيقول غير عاوز فيفي ويمسك الصورة ويبوسها".
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وتابعت: "أي بيت متفق على حب فيفي عبده وسعادتي لا توصف برؤية الأطفال يركضون نحوي ويشيرون بعلامة الـ5 الخاصة بي".

وأعربت فيفي عبده عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في موسم الرياض، وأمنيتها تقديم عرض مسرحي خلال فعالياته.

وأوضحت: "كنت أسمع دائماً عن موسم الرياض ولم أكن أتخيل أبدا أن المستشار تركي آل الشيخ عامل الحاجات اللي موجودة.. أتمنى إن العالم كله ييجي يشوف الرياض".
 
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