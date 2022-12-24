نجمة "ستار أكاديمي" تكشف أسراراً صادمة عنه: لو عاد الزمن لن أشارك فيه!

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كشفت المطربة المعتزلة زيزي عادل عن حقائق صادمة تتعلق بكواليس تصوير برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، وقالت إن الزمن لو عاد بها؛ فلن توافق على المشاركة مجدداً، علماً أن زيزي عرفت طريق الشهرة بعد ظهور موهبتها في الموسم الثاني، الذي تم عرضه عام 2004، حيث حلّت في المركز الثالث بعد المتصدر السعودي هشام الهويش، وصاحبة المركز الثاني التونسية أماني السويسي.زيزي عادل، التي أعلنت اعتزالها الغناء في شهر أبريل الماضي، قالت في أول ظهور لها، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس": "لو رجع بيا الزمن أكيد مكنتش هروح برنامج ستار أكاديمي، عشان دلوقتي بعد تغيير فكري وتقربي من ربنا وكل اللي بيحصلي ده، يخليني أقول إن كان فيه حاجات كتير مكنش المفروض أعملها، ولكن أنا من الناس اللي مبتندمش، وبشوف إن كل حاجة حصلت في حياتي ليها ترتيب وكل حاجة ليها أسباب".وتابعت: "تجربتي في ستار أكاديمي كانت هي بداية النجاح والانطلاقة، أنا نزلت من البرنامج مشهورة مع إني مكنش عندي أغنية ولا أي حاجة، ولكن كنت مشهورة كأني نجمة بقالي 10 سنين بغني، ولقيت عروض من شركات إنتاج كبيرة، ولما رجعت مصر مصدقتش عدد الناس اللي كانوا جايين يستقبلوني، لأن أنا قعدت هناك 4 شهور مفيش تليفزيون، ومكنتش عارفة أنا معروفة برا واللا لأ، ولا أعرف كان بيتكتب عني أخبار واللا لأ، ولما رجعت في صدمة بتحصل كده إني مشهورة والدنيا بتختلف".وأكدت زيزي عادل أن فكرة برنامج "ستار أكاديمي" لا تناسب تقاليد المجتمع، وأضافت: "ستار أكاديمي كبرنامج فكرته لا تناسب تقاليد مجتمعنا، كان فيه كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات كان فيها كاميرات عند المرايات، والموضوع ده كان بيضايق".زيزي ظهرت بدون الحجاب، بعكس الصور المتداولة لها عقب قرار الاعتزال، وبررت الأمر بقولها: الناس كلها افتكرت إني محجبة أو اتحجبت، ولكن دا كان سوء فهم، لأني آخر حاجة قدمتها كان ألبوم ديني اسمه "سيبها على الله"، ونزل في رمضان، وكنت لابسة حجاب فيه، وفنانات كتير عملوا كدا وبنلتزم بكلام الألبوم.وواصلت زيزي عادل: "والعجيب إني ظهرت في فيديو اعتزالي بشعري، يبقى ليه الناس تقول إني اتحجبت، وقُلت ادعوا لي ألبس الحجاب قريب، ولكن مفيش فنان بيسلم من الشائعات، وناس قالوا إني بعمل كدا عشان التريند، ودي كانت حاجة غريبة جداً بالنسبالي، وفيه ناس بتعمل حاجات عشان تطلع تريند، لأنه موضة بس دا مش حقيقي".وكشفت زيزي عادل أسباب اعتزالها الفن، قائلة: "زمان كان كل تفكيري هلبس إيه في حفلتي وهعمل شعري إزاي واكتشفت هل لما أموت هاخد معايا الأغاني والكومنتات؟ واكتشفت إني هاخد معايا أعمالي وبدأت أفكر إني مش مستعدة أقابل ربنا بالحاجات دي، وكنت عايزة أحس إني مستعدة أقابل ربنا خصوصاً بعد وفاة شباب صغيرين بكثرة الفترة دي، والموضوع دا عملي صدمة؛ لأن مفيش حد صغير على الموت، ودا خوفني وأخدت قرار الاعتزال، وأتمنى أي حد يسمعني يفكر في كلامي".كشفت المطربة المعتزلة زيزي عادل عن حقائق صادمة تتعلق بكواليس تصوير برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، وقالت إن الزمن لو عاد بها؛ فلن توافق على المشاركة مجدداً، علماً أن زيزي عرفت طريق الشهرة بعد ظهور موهبتها في الموسم الثاني، الذي تم عرضه عام 2004، حيث حلّت في المركز الثالث بعد المتصدر السعودي هشام الهويش، وصاحبة المركز الثاني التونسية أماني السويسي.زيزي عادل، التي أعلنت اعتزالها الغناء في شهر أبريل الماضي، قالت في أول ظهور لها، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس": "لو رجع بيا الزمن أكيد مكنتش هروح برنامج ستار أكاديمي، عشان دلوقتي بعد تغيير فكري وتقربي من ربنا وكل اللي بيحصلي ده، يخليني أقول إن كان فيه حاجات كتير مكنش المفروض أعملها، ولكن أنا من الناس اللي مبتندمش، وبشوف إن كل حاجة حصلت في حياتي ليها ترتيب وكل حاجة ليها أسباب".وتابعت: "تجربتي في ستار أكاديمي كانت هي بداية النجاح والانطلاقة، أنا نزلت من البرنامج مشهورة مع إني مكنش عندي أغنية ولا أي حاجة، ولكن كنت مشهورة كأني نجمة بقالي 10 سنين بغني، ولقيت عروض من شركات إنتاج كبيرة، ولما رجعت مصر مصدقتش عدد الناس اللي كانوا جايين يستقبلوني، لأن أنا قعدت هناك 4 شهور مفيش تليفزيون، ومكنتش عارفة أنا معروفة برا واللا لأ، ولا أعرف كان بيتكتب عني أخبار واللا لأ، ولما رجعت في صدمة بتحصل كده إني مشهورة والدنيا بتختلف".وأكدت زيزي عادل أن فكرة برنامج "ستار أكاديمي" لا تناسب تقاليد المجتمع، وأضافت: "ستار أكاديمي كبرنامج فكرته لا تناسب تقاليد مجتمعنا، كان فيه كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات كان فيها كاميرات عند المرايات، والموضوع ده كان بيضايق".زيزي ظهرت بدون الحجاب، بعكس الصور المتداولة لها عقب قرار الاعتزال، وبررت الأمر بقولها: الناس كلها افتكرت إني محجبة أو اتحجبت، ولكن دا كان سوء فهم، لأني آخر حاجة قدمتها كان ألبوم ديني اسمه "سيبها على الله"، ونزل في رمضان، وكنت لابسة حجاب فيه، وفنانات كتير عملوا كدا وبنلتزم بكلام الألبوم.وواصلت زيزي عادل: "والعجيب إني ظهرت في فيديو اعتزالي بشعري، يبقى ليه الناس تقول إني اتحجبت، وقُلت ادعوا لي ألبس الحجاب قريب، ولكن مفيش فنان بيسلم من الشائعات، وناس قالوا إني بعمل كدا عشان التريند، ودي كانت حاجة غريبة جداً بالنسبالي، وفيه ناس بتعمل حاجات عشان تطلع تريند، لأنه موضة بس دا مش حقيقي".وكشفت زيزي عادل أسباب اعتزالها الفن، قائلة: "زمان كان كل تفكيري هلبس إيه في حفلتي وهعمل شعري إزاي واكتشفت هل لما أموت هاخد معايا الأغاني والكومنتات؟ واكتشفت إني هاخد معايا أعمالي وبدأت أفكر إني مش مستعدة أقابل ربنا بالحاجات دي، وكنت عايزة أحس إني مستعدة أقابل ربنا خصوصاً بعد وفاة شباب صغيرين بكثرة الفترة دي، والموضوع دا عملي صدمة؛ لأن مفيش حد صغير على الموت، ودا خوفني وأخدت قرار الاعتزال، وأتمنى أي حد يسمعني يفكر في كلامي".