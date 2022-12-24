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المرأة

طرق لتنشئة طفل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة

Lebanon 24
24-12-2022 | 16:00
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الحياة ليست سهلة، إنها مليئة بالتحديات التي يجب أن يكون طفلك مؤهلاً لمواجهتها عبر التزامه وتحمله للمسؤولية.
لا تفسدي طفلك بالتدليل الزائد وتجعليه غير قادر على مواجهة تحديات الحياة، بل نمي داخله المهارات التي تجعله قادراً على الالتزام وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة بقوة وثقة.
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وفيما يلي 4 طرق لتنشئة طفل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات الحياة.
1- امنحي الطفل درجة من الاستقلال تزيد تدريجياً مع تقدمه في العمر
منذ طفولة طفلك المبكرة يمكنكِ منحه درجة من الاستقلال عبر تعليمه الاعتماد على نفسه، ومنحه حرية التصرف في الأمور والقرارات البسيطة، بداية من اختيار ملابسه مثلاً، والاعتماد على نفسه في تناول الطعام، ثم اجعلي درجة الاستقلالية تزداد تدريجياً مع تقدم عمر طفلك، مثلاً اطلبي من الطفل عمل شطيرة لنفسه عندما يشعر بالجوع، أو ترتيب سريره، لينتهي الأمر بمراهق يستطيع الاعتماد على نفسه في تحضير وجبة، وتنظيم غرفته، وبالتالي لا يكون من الصعب عليه تحمل مسؤولية نفسه بالكامل إذا اضطر لدخول جامعة خارج المدينة مثلاً.
2- ساعدي طفلك على فهم ذاته
أن يكون طفلك على علم باحتياجاته وميوله وتفضيلاته، ونقاط قوته وضعفه، فإن هذا يعزز ثقته بنفسه، ويجعله أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المهمة، لأنه ببساطة يفهم ذاته.
3- اجعلي طفلك يتحمل مسؤولية إدارة وقته
إدارة الوقت مهارة ليست سهلة، وتحتاج إلى سنوات من التدريب حتى يصل طفلك لمستوى جيد من ترتيب الأولويات وإدارة الوقت والالتزام.
ابدئي مبكراً في تحميل طفلك مسؤولية إدارة وقته في بعض الأمور، ثم اجعلي الأمر ينتقل إليه بالكامل بشكل تدريجي حتى يصبح الطفل قادراً على إدارة وقته منذ الاستيقاظ وحتى النوم، دون أن يهدر وقته أو يهمل مسؤولياته.
4- عززي داخل طفلك الدافع الذاتي
من السهل تولي مسؤولية دفع طفلك نحو العمل والالتزام لتحقيق أهدافه في الحياة، ولكن الأفضل هو تنمية الداع الذاتي داخله، وذلك عبر غرس الطموح والإرادة داخله، ومن ثم سوف يقوم الدافع الذاتي بمهمة تشجيع طفلك نحو تحقيق أهدافه بشكل أفضل، وتجديد الشغف والحماس داخله باستمرار.
المصدر: نواعم
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