هل تتراجع ساعات النوم مع التقدّم بالعمر؟

وجد فريق بحثي من عدة جامعات أوروبية أن مدة النوم تنخفض مع بلوغ سن الـ33، ثم تعود مرة أخرى في سن الـ53.

وشارك في الدراسة 730 ألف شخص ضمن أبحاث موسّعة عن مرض الزهايمر في 63 دولة، أجابوا عن أسئلة متعددة ذات صلة بمجال علم الأعصاب.

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وأظهرت النتائج أن الرجال ينامون في المتوسط 7.01 ساعة في اليوم، والنساء 7.5 ساعة، وينخفض ذلك المعدل بين سن 33 و53 عاماً، لكن الانخفاض يختلف من بلد لآخر، ووفقاً لظروف ومؤثرات عديدة.

كما نُشرت النتائج في مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، وأعد الدراسة باحثون في جامعات لندن وليون وإيست أنجليا.

وأشارت إلى أن متطلبات رعاية الأطفال والحياة العملية من أكثر العوامل المسببة لانخفاض فترة النوم، وليس التنقل من بلد لآخر.

هذا ولاحظ الباحثون أن الذين أبلغوا عن فترات نوم أطول من غيرهم يوجدون في دول أوروبا الشرقية، مثل سلوفاكيا وألبانيا ورومانيا والتشيك، وأنهم ينامون فترة إضافية تتراوح بين 20 و40 دقيقة في الليلة.

بينما وجدت النتائج أن أقل معدل للنوم بين الدول المشاركة يوجد في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، وأن الناس في دولة مثل بريطانيا ينامون أقل بقليل من معدل النوم في الدول القريبة من خط الاستواء.