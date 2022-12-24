في الشتاء.. إليك أفضل النصائح لحماية الشفاه

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن فصل الشتاء كابوس للشفاه، حيث تتسبب البرودة في تعرضها للجفاف والتشقق، ما يفسد جمالها.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه يمكن الحصول على شفاه جميلة بالعناية بها بالمستحضرات الغنية بالدهون ومواد الترطيب، مثل زبدة الشيا، وحمض الهيالورونيك، وزيوت اللوز، والزيتون، وبذور المشمش، على أن تخلو المستحضرات من المواد التي تهيج الشفاه، مثل المواد الحافظة، والعطرية، والزيوت المعدنية والسيليكون.

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ومن المهم أيضاً أن تحتوي مستحضرات العناية بالشفاه على عامل حماية من الشمس SPF عال، لحماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية.

وإلى جانب العناية السليمة، تلعب أيضاً التغذية السليمة دوراً مهماً في حماية الشفاه، بشرب السوائل على نحو كاف وتناول الأغذية الغنية بفيتامينات B6، وB12، والحديد، والزنك، مع تجنب الأطعمة الحريفة والحمضية التي تهيج الشفاه، وتجنب لعق الشفاه باللسان، تجنباً لجفافه.