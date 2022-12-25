حبس "بلوغر" إيرانية بتهمة "الإفساد في الأرض"

أعلنت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد المقيمة في الولايات المتحدة، أن النظام الإيراني أودع "البلوغر" الإيرانية بيتا حقاني نسيمي معتقل كيمشاه بتهمة الإفساد في الأرض، وإن ذويها قلقون من أن يحكم عليها النظام بالإعدام.

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ودخلت الاحتجاجات الإيرانية، التي أشعل فتيلها موت الشابة الكردية مهسا أميني لدى "شرطة الأخلاق" بدعوى عدم التزامها قواعد الحجاب، يومها الـ100 من دون أن تبدو في الأفق نهاية لها.

وقتل نحو 506 شخصاً على الأقل، بينهم 69 قاصراً، ووصل عدد الاعتقالات إلى 18,516 متظاهراً، وفقاً لوكالة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا".

وكذلك وواجهت إيران انتقادات دولية وداخلية غاضبة بعدما أقدمت على إعدام اثنين من المحتجين الشهر الحالي.