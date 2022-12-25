"اتظلمت كتير".. فنانة شهيرة تكشف سبب تفكيرها في اعتزل الفن (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية ميرهان حسين أنها فكرت في اعتزال الفن، لأنها "لم تشعر بتقدير موهبتها وأن الوسط الفني محكوم بالعلاقات الشخصية".

ونشرت ميرهان مقطع فيديو على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة.

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وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا أول مرة أقولها أنا فعلا فكرت كتير جدًا اعتزل العمل في الفن لأني كنت شايفة اني مش متقدرة واتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية وبيفرض ناس لا تستحق ويعطي فرص كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة".





وأضافت: "أنا عانيت كتير من احساسي اني استحق فرص اكبر واكثر تنوعًا في الوقت اللي كان بيتم اختيار شخصيات لأداء ادوار عظيمة لا تشبههم شكلًا ولا مضمونًا لمجرد صداقة فلانة بفلان واحتضان مصر لغير الموهوبين من جنسيات اخرى مع احترامي التام لأي جنسية واي فنان او فنانة عندهم موهبة ولايقين في الادوار اللي بيقدموها وبيعملوا المجهود اللازم لأن التمثيل ده مش مجرد وقوف امام كاميرا لأ ده عمل شاق من التخيل والمذاكرة والتقمص والتحمل والصبر وكل ده على أمل التقدير".

وختمت: "حقيقي أنا مش عارفة اقول ايه على كلامك عني .. كلامك عني ورأيك فيا شهادة عظيمة جدًا في حقي لأنه مش أي رأي ده رأي واحدة من القليلات الفنانات العظيمات الرائدات كممثلة كوميديانة ومنتجة كبيرة ذات خبرة طويلة وكبيرة في تمييز الموهبة والأعمال الناجحة شكرًا من قلبي يا صاحبة السعادة على استقبالك الجميل ليا وكل كلمة قولتيها عني هي تقدير وتكريم عظيم ليا افتخر بيه شكرًا ليكي ولفريق اعداد برنامجك الجميل".