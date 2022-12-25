Advertisement

المرأة

بعد هذا الإعلان.. هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
25-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1023098-638075672728996065.jpg
Doc-P-1023098-638075672728996065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لحملةٍ كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعا ناشطون إلى مقاطعة حفلها الغنائي المُقرر في الكويت يوم 12 كانون الثاني المُقبل، وذلك بسبب عودتها إلى زوجها حسام حبيب الذي تسبب لها بأزمةٍ كبيرة مؤخراً.
Advertisement
وأقدم ناشطون على نشر تعليقاتٍ سلبية ضدّ عبد الوهاب، وقد أعرب البعض عن مواقف سلبية إزاء خطوة وهاب المرتبطة بعودتها إلى حبيب لاسيما بعد الخلافات العاصفة بينهما.
كذلك، فقد تبين أن عدداً من رواد صفحتها أكدوا عدم حضورهم لحفلها المُزمع إقامتهُ في الكويت أو في أيّ بلد عربي آخر.
يُشار إلى أنّ عبد الوهاب نشرت عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، منشوراً خاصاً بحفلها الغنائي في الكويت، والذي من خلاله تعود إلى نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة.
 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-25
11:00 | 2022-12-25
08:00 | 2022-12-25
07:17 | 2022-12-25
05:00 | 2022-12-25
02:00 | 2022-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website