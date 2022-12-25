بعد هذا الإعلان.. هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب

تعرّضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لحملةٍ كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعا ناشطون إلى مقاطعة حفلها الغنائي المُقرر في الكويت يوم 12 كانون الثاني المُقبل، وذلك بسبب عودتها إلى زوجها حسام حبيب الذي تسبب لها بأزمةٍ كبيرة مؤخراً.

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وأقدم ناشطون على نشر تعليقاتٍ سلبية ضدّ عبد الوهاب، وقد أعرب البعض عن مواقف سلبية إزاء خطوة وهاب المرتبطة بعودتها إلى حبيب لاسيما بعد الخلافات العاصفة بينهما.

كذلك، فقد تبين أن عدداً من رواد صفحتها أكدوا عدم حضورهم لحفلها المُزمع إقامتهُ في الكويت أو في أيّ بلد عربي آخر.