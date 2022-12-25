بعد إنفصالها عن خطيبها... كيف احتفلت نادين الراسي بالميلاد؟ (صور)

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حرصت الممثاة نادين الراسي على الاحتفال بأجواء الميلاد بطريقتها الخاصة واستذكار شقيقها الفنان جورج الراسي من خلال أول مقابلة أجراها الراحل في مسيرته الفنية، ووجهت له رسالة مؤثرة.وشاركت متابعيها عبر خاصية الستوريز عبر انستغرام مقطع فيديو قديم من آخر حفل ميلاد عائلي بوجود الراحل وأوصت الجميع باستغلال كل اللحظات مع العائلة، واحتفلت مع إبنها الأكبر بهذه المناسبة من خلال عشاء.وعلقت على صورة عفوية للنجم الراحل بدا فيها في غاية السعادة وكتبت فيه: "بعرفك فرحان هالأد وأكثر مطرح ما إنت يا حبيب الله يا جوجو يا أضقر يا حلو يا مرح يا حنون ياخدوم يا جدع يا نور عيوني وقلبي ونور دربي، إللا اللقاء يا تؤبر قلبي".وكذلك نشرت مقطع فيديو يظهر فيها شقيقها الراحل شاباً صغيراً، مرتبكاً وكان حينها في بداية مسيرته الفنية.وارفقت نادين الفيديو القصير برسالة من القلب كتبت فيها: "منارة البيت انت يا خيي يا زلمي من عمر الـ7 سنين.. لولاك انا مين يا عمري ومين من بعدك يا حبيبي يملى الدنيا عليا، مين يا حبيبي مين يديني حنية".وكانت في وقت سابق قد أكدت إنفصالها عن خطيبها مجد دعبول، نافية وجود أي مشاكل بينهما وبأن كل ما يقال عن خيانته لها غير صحيح، والمسألة نصيب وقسمة فقط.