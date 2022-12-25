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المرأة
وفاة شقيقة مشهورة "سناب شات" عن 23 عاماً... كيف تدهورت صحتها؟
Lebanon 24
25-12-2022
|
08:00
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أثار خبر وفاة شقيقة مشهورة الـ"سناب شات" السعودية جود العنزي صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بسبب عمرها الصغير الذي لم يتعدَ الـ23 عامًا، وانهالت آلاف التعليقات المعزية.
وأعلنت جود خبر وفاة شقيقتها شهد العنزي، التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي الموافق الـ 23 من ديسبمر، عبر تغريدة، كتبت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. شهد راحت للي أرحم مني ومنكم.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".
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وعن سبب وفاتها، كشفت جود سابقًا أن شقيقتها تعاني من الربو منذ أن كانت طفلة، ما كان وراء تدهور حالتها الصحية، حيث تسبب ذلك في تجمع السوائل في رئتها؛ ما أدى إلى معاناتها من صعوبة في التنفس، ثم دخولها للعناية المركزة، إلى وفاتها.
(فوشيا)
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