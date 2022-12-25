مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

كشفت الفنانة مروة ناجي، خلال تصريحات إعلامية، عن أصعب المواقف التي تعرضت لها وهي تغني على خشبة المسرح.

وقالت إنها تعرضت أكثر من مرة لموقف صعب مثل حدوث قطع في فستانها، لكن الأصعب كان فقدانها للذاكرة.

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(لها)