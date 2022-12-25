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المرأة

مروة ناجي تتعرض لهذا الموقف المحرج على المسرح

Lebanon 24
25-12-2022 | 11:00
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كشفت الفنانة مروة ناجي، خلال تصريحات إعلامية، عن أصعب المواقف التي تعرضت لها وهي تغني على خشبة المسرح.
 
وقالت إنها تعرضت أكثر من مرة لموقف صعب مثل حدوث قطع في فستانها، لكن الأصعب كان فقدانها للذاكرة.
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(لها)
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مروى ناجي

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