8 أسباب موجبة للاستعانة بالأقنعة التجميلية

يشكّل استعمال القناع التجميلي جزءاً مهماً من روتين العناية الأسبوعية بالجلد، خاصة أنه غني بالمكونات التي تصل إلى عمق البشرة وتؤمن لها ما تحتاجه من تغذية وترطيب لتستعيد نضارتها وإشراقها.



Advertisement يؤمن القناع عناية خاصة بالبشرة في مواجهة التلوث، الأشعة ما فوق البنفسجية، والتدخين، والنظام الغذائي غير المتوازن. تتنوّع الأقنعة التجميليّة لتتكيّف مع كافة حاجات كل نوع من أنواع البشرة ومتطلباتها من ترطيب، وتغذية، ومعالجة للبقع، وتعزيز الشباب. 1- عناية موجّهة:يؤمن القناع عناية خاصة بالبشرة في مواجهة التلوث، الأشعة ما فوق البنفسجية، والتدخين، والنظام الغذائي غير المتوازن. تتنوّع الأقنعة التجميليّة لتتكيّف مع كافة حاجات كل نوع من أنواع البشرة ومتطلباتها من ترطيب، وتغذية، ومعالجة للبقع، وتعزيز الشباب.





2- تأثير مضاد للإجهاد:

تحتاج البشرة إلى مساعدة الأقنعة التجميلية في ظل الإجهاد النفسي الذي يخيّم على حياتنا. يُنصح بتطبيق قناع غني بالعناصر المنشّطة أو المفعول المهدئ مرة أو مرتين أسبوعياً لمدة قد تكون 10 أو 20 أو حتى 30 دقيقة تُخصص للاسترخاء وتناول مشروب ساخن مما يُساعد على استعادة البشرة لنضارتها وحيويتها المفقودة.





3- مفعول مهدئ للبشرة الحساسة:

تعاني البشرة الحساسة من الشعور بالانزعاج، والجفاف، والاحمرار. وهي تحتاج إلى أقنعة تجميلية تحترم طبيعتها وتحتوي على عناصر مهدئة ومغذية مثل المياه الحرارية، زبدة الشيا، زيت جوز الهند، والماكاداميا كونها قادرة على تأمين ما تحتاجه البشرة الحساسة من راحة وليونة.



4- تأثير منقٍّ على البشرات الدهنية:

تتوجه الأقنعة التي تحتوي على الطين للبشرات المختلطة والدهنية التي تعاني عادةً من توسع المسام وظهور الزيوان. يمكن أيضاً الاستعانة في هذه الحالة بالأقنعة التي تحتوي على الفحم والتي تتميّز بقدرتها على امتصاص الافرازات الزهميّة. يعمل هذا النوع من الأقنعة على تنقية البشرة ويُساعد على انقباض مسامها كما يعمل على امتصاص إفرازاتها الزهمية، ويؤمن لها الراحة التي تحتاجها. يكون القناع التجميلي مُركّزاً بالعناصر الفعالة التي تأخذ وقتها بالوصول إلى عمق البشرة نظراً للمدة الطويلة نسبياً التي يبقى فيها هذا القناع على الجلد، أما نتائجه فتكون فوريّة في مجال تعزيز حيوية البشرة قبل مناسبة معينة أو في إطار الروتين التجميلي الأسبوعي.2- تأثير مضاد للإجهاد:تحتاج البشرة إلى مساعدة الأقنعة التجميلية في ظل الإجهاد النفسي الذي يخيّم على حياتنا. يُنصح بتطبيق قناع غني بالعناصر المنشّطة أو المفعول المهدئ مرة أو مرتين أسبوعياً لمدة قد تكون 10 أو 20 أو حتى 30 دقيقة تُخصص للاسترخاء وتناول مشروب ساخن مما يُساعد على استعادة البشرة لنضارتها وحيويتها المفقودة.3- مفعول مهدئ للبشرة الحساسة:تعاني البشرة الحساسة من الشعور بالانزعاج، والجفاف، والاحمرار. وهي تحتاج إلى أقنعة تجميلية تحترم طبيعتها وتحتوي على عناصر مهدئة ومغذية مثل المياه الحرارية، زبدة الشيا، زيت جوز الهند، والماكاداميا كونها قادرة على تأمين ما تحتاجه البشرة الحساسة من راحة وليونة.4- تأثير منقٍّ على البشرات الدهنية:تتوجه الأقنعة التي تحتوي على الطين للبشرات المختلطة والدهنية التي تعاني عادةً من توسع المسام وظهور الزيوان. يمكن أيضاً الاستعانة في هذه الحالة بالأقنعة التي تحتوي على الفحم والتي تتميّز بقدرتها على امتصاص الافرازات الزهميّة. يعمل هذا النوع من الأقنعة على تنقية البشرة ويُساعد على انقباض مسامها كما يعمل على امتصاص إفرازاتها الزهمية، ويؤمن لها الراحة التي تحتاجها.