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المرأة

بتنورة جلد قصيرة.. زوجة عاصي الحلاني تعايد الجمهور بالميلاد على طريقتها (صورة)

Lebanon 24
26-12-2022 | 04:19
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عايدت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني زوجة الفنان عاصي الحلاني المتابعين بعيد الميلاد على طريقتها الخاصة.

 

فقد نشرت كوليت صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها بـ "توب" باللون الأحمر نسقته مع تنورة سوداء قصيرة من الجلد، معايدة المتابعين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)


 
 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة كوليت وعلى محافظتها على جمالها ورشاقتها على الرغم من مرور السنوات.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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