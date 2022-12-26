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المرأة

إليكِ علامات العلاقة الفاشلة

Lebanon 24
26-12-2022 | 14:00
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إذا كنتِ تشعرين بمشاعر متضاربة تجاه علاقتك، فالعلامات التالية يمكن أن تساعدك على تقييم علاقتك ومعرفة إذا كانت علاقة فاشلة أم أنها علاقة ناجحة ولكنها تعاني من بعض المشاكل التي يمكن حلها.
1- عدم تقبل عيوب شريك الحياة
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من الطبيعي أن يكون لدى كل شخص عيوب، ومن الطبيعي أيضاً أن يحاول كلا زوجين إصلاح بعض هذه العيوب، ولكن هناك عيوب تكون في الشخصية أو تكون مجرد اختلاف بين الشخصيتين، وبالتالي يصعب أو يستحيل تغييرها، وهنا تأتي أهمية التقبل.
على كل طرف تقبل عيوب الآخر التي لا يمكن تغييرها، وإلا تتحول العلاقة إلى طريق الفشل.
2- عدم تحمّل الأزمات
التقييم الحقيقي للعلاقات يكون في أوقات الأزمات، هنا يظهر كل شخص على حقيقته، وفي حالة عدم تحمّل أي طرف للأزمات والأوقات الصعبة، فإن هذا دليل قوي على أن هذه العلاقة من المستحيل أن تستمر.
3- عدم تلبية الاحتياجات العاطفية
تلبية الاحتياجات العاطفية إحدى الركائز المهمة التي تدعم استمرارية ونجاح العلاقة، لذا فإن عدم تلبية الاحتياجات العاطفية للطرفين أو لأحدهما، خاصة إذا كان الطرف الآخر متعمد أو متجاهل لاحتياجات شريكه، فإن هذه العلاقة حتماً ستفشل. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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