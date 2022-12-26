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المرأة
إحصلي على شعر لامع وملفت قبل بدء العام الجديد.. هذه النصائح فعّالة
Lebanon 24
26-12-2022
|
16:00
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تأكدي أن الأوان لم يفت للعناية بنفسك لإطلالة مميزة، حيث يمكنكِ الحصول على شعر لامع وملفت قبل بدء العام الجديد بيوم باتباع النصائح التالية:
في البداية، قومي بتدليك شعرك وفروة الرأس باستخدام أحد الزيوت الطبيعية، مع ترك الزيت على فروة الرأس طوال الليل، فذلك يساعد على ترطيب الشعر وتغذيته والتقليل من تهيج وتجعد فروة الرأس.
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ومن ثم استخدمي الشامبو لغسل شعرك وإزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ من فروة الرأس. وكذلك احرصي على تطبيق البلسم بعد الشامبو، فذلك يساعد على تنعيم الشعر وفك تشابكه، وبالتالي التقليل من تكسره وتقصف الأطراف.
أضيفي بعدها السيروم على شعرك لتغذيته وجعله يبدو أكثر حيوية.
وبإمكانك أيضاً تطبيق الوصفات التالية على الشعر للحصول على أفضل النتائج:
- زيت الزيتون: كل ما تحتاجين إليه لتطبيق هذه الوصفة هو كمية من زيت الزيتون، قومي بتدفئة الزيت قبل وضعه على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة، عند الانتهاء قومي بغسله جيدا باستخدام الشامبو.
- زيت جوز الهند: يعد هذا الزيت البديل المثالي للبلسم، كل ما عليكِ القيام به هو تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند الدافئ، اتركي الزيت على شعرك مدة 30 دقيقة، وعند الانتهاء اغسليه بالشامبو.
المصدر:
لها
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