Advertisement

المرأة

تسريحة رائجة في الـ2023... كيف تحصلين على "شعر زجاجي"؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1023466-638076881957289110.jpg
Doc-P-1023466-638076881957289110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت تبرز أحدث صيحات الموضة مع اقتراب حلول العام الجديد، ومن أبرزها قصة "الشعر الزجاجي"، التي تمنح الشابة إطلالة مختلفة.


أوضح خبراء الجمال أن الشعر الزجاجي من القصّات الرائجة في العام الجديد، حيث تجعل الشعر أكثر نعومة ولمعاناً، وتنعكس الإضاءة عليه مثل الزجاج، وبما أن طريقة تصفيف الشعر الزجاجي تحتاج الى الحرارة، يجب على صاحبات الشعر الجاف أو التالف ألاّ يخترنه.
Advertisement


ويتم تطبيق هذه القصة على مراحل، فبعد غسل الشعر جيداً مع استخدام البلسم الذي يترك الشعر لامعاً ويخفّف من رطوبته، يتم التربيت على خصلات الشعر بمنشفة، ثم يُستخدم مشط بأسنان واسعة، أو فرشاة، مع البدء بأطراف الشعر من تحت الى فوق.


كما يمكن تجفيف الشعر بالمجفف باستخدام فرشاة مسطّحة كبيرة، مع العمل بخصلات صغيرة، مما يحدّ من تجعّد الشعر، وبالتالي الحصول على شعر زجاجي.


أيضاً، يمكن استخدام مكواة مسطّحة لفرد الشعر في خصلات صغيرة، وتمليس كل خصلة للحصول على نتيجة نهائية ناعمة وزجاجية، مع التأكد من حركة المكواة المسطحة، لأن تركها لفترة طويلة في مكان واحد يؤدي إلى تجعّد غير مرغوب فيه.


وفي اللمسة الأخيرة، يمكن استخدام مثبّت شعر مضاد للتجعّد، مما يضمن الإبقاء على الشعر الزجاجي لفترة طويلة، ويمكن وضع ملمّع أو زيت مع إبعاده عن جذور الشعر، حتى لا يأخذ مظهراً دهنياً.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-12-27
03:06 | 2022-12-27
02:00 | 2022-12-27
16:00 | 2022-12-26
14:00 | 2022-12-26
11:00 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website