تسريحة رائجة في الـ2023... كيف تحصلين على "شعر زجاجي"؟

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بدأت تبرز أحدث صيحات الموضة مع اقتراب حلول العام الجديد، ومن أبرزها قصة "الشعر الزجاجي"، التي تمنح الشابة إطلالة مختلفة.أوضح خبراء الجمال أن الشعر الزجاجي من القصّات الرائجة في العام الجديد، حيث تجعل الشعر أكثر نعومة ولمعاناً، وتنعكس الإضاءة عليه مثل الزجاج، وبما أن طريقة تصفيف الشعر الزجاجي تحتاج الى الحرارة، يجب على صاحبات الشعر الجاف أو التالف ألاّ يخترنه.ويتم تطبيق هذه القصة على مراحل، فبعد غسل الشعر جيداً مع استخدام البلسم الذي يترك الشعر لامعاً ويخفّف من رطوبته، يتم التربيت على خصلات الشعر بمنشفة، ثم يُستخدم مشط بأسنان واسعة، أو فرشاة، مع البدء بأطراف الشعر من تحت الى فوق.كما يمكن تجفيف الشعر بالمجفف باستخدام فرشاة مسطّحة كبيرة، مع العمل بخصلات صغيرة، مما يحدّ من تجعّد الشعر، وبالتالي الحصول على شعر زجاجي.أيضاً، يمكن استخدام مكواة مسطّحة لفرد الشعر في خصلات صغيرة، وتمليس كل خصلة للحصول على نتيجة نهائية ناعمة وزجاجية، مع التأكد من حركة المكواة المسطحة، لأن تركها لفترة طويلة في مكان واحد يؤدي إلى تجعّد غير مرغوب فيه.وفي اللمسة الأخيرة، يمكن استخدام مثبّت شعر مضاد للتجعّد، مما يضمن الإبقاء على الشعر الزجاجي لفترة طويلة، ويمكن وضع ملمّع أو زيت مع إبعاده عن جذور الشعر، حتى لا يأخذ مظهراً دهنياً.