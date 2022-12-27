فور إعلان خطوبتها... فنانة عربية شابة تكشف خطوطها الحمراء

كشفت الفنانة الشابة نور إيهاب أن خطوبتها دفعتها لوضع خطوط حمراء ستلتزم بها في أعمالها الفنية المقبلة.



وأكدت نور في تصريحات خاصة لـ"لها"، أن من بعض خطوطها الحمراء التي قررت أن تتبعها عليها في الأدوار التي سوف تقدّمها، تتضمن عدم اللمس والمشاهد الجريئة. إ

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وأضافت: "عندي قواعد وخطوط حمراء ماشية عليها، ومش بحب أي حاجة خارجة، وبرفض اللمس، وفي أعمال عرضت عليا فيها مشاهد جريئة ورفضتها".





