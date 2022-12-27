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المرأة

مسرحية "ساعة الحظ"... هل استبدلت منة شلبي بممثلة أخرى؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 05:00
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إنتشرت أخبارعدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أفادت بأن مسرحيّة "ساعة الحظ" من بطولة الفنانة المصرية منة شلبي، والتي كان من المفترض عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، قد توقّف العمل بها بعد أزمة توقيف شلبي بمطار القاهرة وبحوزتها مواد مخدّرة.
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وبحسب مصادر "النهار العربي"، فقد تأجّل تنفيذ المسرحية بسبب انشغال شلبي بالتحضير لمسلسلها الدرامي الجديد المقر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وبالتالي لا صحّة لخبر إلغاء المشروع المسرحي ولا استبدال منّة شلبي بممثلة أخرى.   (النهار)
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