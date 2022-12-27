13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مسرحية "ساعة الحظ"... هل استبدلت منة شلبي بممثلة أخرى؟
Lebanon 24
27-12-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنتشرت أخبارعدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أفادت بأن مسرحيّة "ساعة الحظ" من بطولة الفنانة المصرية منة شلبي، والتي كان من المفترض عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، قد توقّف العمل بها بعد أزمة توقيف شلبي بمطار القاهرة وبحوزتها مواد مخدّرة.
Advertisement
وبحسب مصادر "النهار العربي"، فقد تأجّل تنفيذ المسرحية بسبب انشغال شلبي بالتحضير لمسلسلها الدرامي الجديد المقر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وبالتالي لا صحّة لخبر إلغاء المشروع المسرحي ولا استبدال منّة شلبي بممثلة أخرى. (النهار)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن "الدولار".. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بعد شهر تماماً!
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان بعد شهر تماماً!
15:13 | 2022-12-26
26/12/2022 03:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
Lebanon 24
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
06:22 | 2022-12-27
27/12/2022 06:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غداً.. هكذا سيُصبح سعر البنزين بعد ارتفاع الدولار
Lebanon 24
غداً.. هكذا سيُصبح سعر البنزين بعد ارتفاع الدولار
13:31 | 2022-12-26
26/12/2022 01:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يتوقّع.. هذا ما قد يفعله رياض سلامة بعد أشهر بـ"الدولار"!
Lebanon 24
خبيرٌ يتوقّع.. هذا ما قد يفعله رياض سلامة بعد أشهر بـ"الدولار"!
11:20 | 2022-12-26
26/12/2022 11:20:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ2023.. ماذا كُشف عن وضع الدولار في لبنان؟
Lebanon 24
في الـ2023.. ماذا كُشف عن وضع الدولار في لبنان؟
12:00 | 2022-12-26
26/12/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-12-27
بالاحمر المثير.. هيفا وهبي تكشف عن أجمل هدية (صور)
03:06 | 2022-12-27
بالزي الخليجي... شاكيرا مع ولديها في صحراء دبي: "أبحث عن الهدوء في عيد الميلاد" (صورة)
02:00 | 2022-12-27
فور إعلان خطوبتها... فنانة عربية شابة تكشف خطوطها الحمراء
23:00 | 2022-12-26
تسريحة رائجة في الـ2023... كيف تحصلين على "شعر زجاجي"؟
16:00 | 2022-12-26
إحصلي على شعر لامع وملفت قبل بدء العام الجديد.. هذه النصائح فعّالة
14:00 | 2022-12-26
إليكِ علامات العلاقة الفاشلة
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
27/12/2022 17:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
27/12/2022 17:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
27/12/2022 17:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact