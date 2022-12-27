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المرأة

بالزي الخليجي... شاكيرا مع ولديها في صحراء دبي: "أبحث عن الهدوء في عيد الميلاد" (صورة)

Lebanon 24
27-12-2022 | 03:06
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إحتفلت المغنية العالمية شاكيرا بعيد الميلاد مع طفليها ميلان وساشا في دبي ونشرت عبر حسابها في "انستغرام" صورة في الصحراء مع طفليها.

وفي الصورة، بدت شاكيرا وهي تضع وشاحاً على رأسها وهي تحمل طائراً في ذراعها اليمنى، بينما ارتدى الولدان الزي الخليجي.
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وعلّقت شاكيرا على الصورة كاتبة: "أبحث عن الهدوء في عيد الميلاد".

وكشفت صحيفة "ماركا" أن شاكيرا اختارت وجهة دبي لقضاء العطلة مع طفليها قبل أن تسلمهما إلى والدهما في 30 كانون الأول للاحتفال بليلة رأس السنة.
 
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