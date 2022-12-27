13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رنا سماحة تُكذّب تصريحات زيزي عادل حول "ستار أكاديمي".. ماذا قالت؟
Lebanon 24
27-12-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تصريحات المطربة المعتزلة زيزي عادل عن برنامج "ستار أكاديمي"، الذي وصفته بأنه لا يتناسب مع تقاليد المجتمعات العربية، خرجت الفنانة رنا سماحة لتنفي كل ما قالته عادل.
وقالت سماحة إن الموسم الذي شاركت فيه في "ستار اكاديمي" ليس هو نفسه الذي شاركت فيه زيزي عادل، موضحة أن "الإدارة والقواعد كانت بتختلف من موسم لموسم، ولكنهم كانوا بيأكدوا علينا عدم ارتداء ملابس مكشوفة على المسرح. مفيش حاجة اسمها كاميرات في الحمّام سواء في الموسم اللي شاركت فيه أو أي موسم آخر، الأحواض فقط اللي عليها غسيل الإيد كان بيها كاميرات، أما الحمّامات بالداخل فلا يوجد بيها كاميرات".
Advertisement
وتابعت: "التجربة بالنسبة لأي حد مهمة، لأن برنامج "ستار أكاديمي" كبير ومهم ومفيش حد شارك فيه إلا والمكان أضاف له. اللي شايف إن البرنامج ضد عاداتنا والمجتمع والمبادئ والأخلاق ما يدخلوش من الأول".
وختمت سماحة حديثها قائلة: "إحنا جمهورنا من كل العالم سواء في الشرق الأوسط أو بره الشرق الأوسط وفي مجتمعات منغلقة أكتر مننا كانوا متابعين للبرنامج". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
Lebanon 24
خبيرٌ لبنانيّ يكشف.. الدولار سينخفض إلى هذا السعر!
06:22 | 2022-12-27
27/12/2022 06:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
Lebanon 24
بعد رفع "صيرفة".. هكذا ستُصبح رواتبكم بـ"الدولار"
12:25 | 2022-12-27
27/12/2022 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنخفاضه السريع... كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
بعد إنخفاضه السريع... كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-27
27/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سيكون الطقس ليلة رأس السنة.. اليكم ما كشفه الاب ايلي خنيصر
Lebanon 24
هكذا سيكون الطقس ليلة رأس السنة.. اليكم ما كشفه الاب ايلي خنيصر
10:50 | 2022-12-27
27/12/2022 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة لمصرف لبنان اليوم.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة لمصرف لبنان اليوم.. ما هي؟
02:45 | 2022-12-27
27/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-12-27
بعد أزمة المخدرات.. هل تم استبعاد منة شلبي من "ساعة الحظ"؟
14:00 | 2022-12-27
نصائح لدعم زوجك للوصول إلى الوزن المثالي
08:00 | 2022-12-27
بالاحمر المثير.. هيفا وهبي تكشف عن أجمل هدية (صور)
05:00 | 2022-12-27
مسرحية "ساعة الحظ"... هل استبدلت منة شلبي بممثلة أخرى؟
03:06 | 2022-12-27
بالزي الخليجي... شاكيرا مع ولديها في صحراء دبي: "أبحث عن الهدوء في عيد الميلاد" (صورة)
02:00 | 2022-12-27
فور إعلان خطوبتها... فنانة عربية شابة تكشف خطوطها الحمراء
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
27/12/2022 23:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
27/12/2022 23:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
27/12/2022 23:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact