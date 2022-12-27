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المرأة

رنا سماحة تُكذّب تصريحات زيزي عادل حول "ستار أكاديمي".. ماذا قالت؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 11:00
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بعد تصريحات المطربة المعتزلة زيزي عادل عن برنامج "ستار أكاديمي"، الذي وصفته بأنه لا يتناسب مع تقاليد المجتمعات العربية، خرجت الفنانة رنا سماحة لتنفي كل ما قالته عادل.  

وقالت سماحة إن الموسم الذي شاركت فيه في "ستار اكاديمي" ليس هو نفسه الذي شاركت فيه زيزي عادل، موضحة أن "الإدارة والقواعد كانت بتختلف من موسم لموسم، ولكنهم كانوا بيأكدوا علينا عدم ارتداء ملابس مكشوفة على المسرح. مفيش حاجة اسمها كاميرات في الحمّام سواء في الموسم اللي شاركت فيه أو أي موسم آخر، الأحواض فقط اللي عليها غسيل الإيد كان بيها كاميرات، أما الحمّامات بالداخل فلا يوجد بيها كاميرات".
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وتابعت: "التجربة بالنسبة لأي حد مهمة، لأن برنامج "ستار أكاديمي" كبير ومهم ومفيش حد شارك فيه إلا والمكان أضاف له. اللي شايف إن البرنامج ضد عاداتنا والمجتمع والمبادئ والأخلاق ما يدخلوش من الأول".
 
وختمت سماحة حديثها قائلة: "إحنا جمهورنا من كل العالم سواء في الشرق الأوسط أو بره الشرق الأوسط وفي مجتمعات منغلقة أكتر مننا كانوا متابعين للبرنامج".  (لها)

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