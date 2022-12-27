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المرأة

نصائح لدعم زوجك للوصول إلى الوزن المثالي

Lebanon 24
27-12-2022 | 14:00
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سواء كان زوجك يعاني من زيادة الوزن ويرغب في التخلص من الوزن الزائد والوصول إلى الوزن المثالي، أو أنه يحاول الحفاظ على الوزن المثالي والقوام المتناسق، فإن دورك مهم ومؤثر في دعم وتشجيع زوجك على الوصول إلى الوزن المثالي.
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1- ضعي خطة لوجبات صحية ومتوازنة
غالباً ما تكون مهمة إعداد الطعام يومياً للزوجة. ضعي خطة لوجبات يومية صحية ومتوازنة، ابتعدي عن الأطعمة المقلية، والدهون غير الصحية، والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وركزي على الخضروات والفواكه الطازجة، البروتين، الحبوب الكاملة والألياف. بهذه الطريقة أنتِ توفرين لزوجك الطعام الصحي المتوازن الذي يساعده على الوصول إلى الوزن المثالي، أو على الأقل عدم اكتساب المزيد من الوزن.
2- اطلبي من زوجك مشاركتك في إعداد الطعام
عندما يشارك زوجك في إعداد وجبات الطعام الصحية، فإن هذا يساعده على الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، وعدم اللجوء إلى تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة غير الصحية.
3- ضعي قوانين لأوقات الوجبات
قوانين أوقات الوجبات لها دور كبير في التخلص من الوزن الزائد وعدم اكتساب المزيد من الوزن، وهي تشمل: 
 
- تحديد أوقات تناول الطعام.
- تحديد كميات الطعام لكل فرد من أفراد الأسرة حسب السعرات الحرارية التي يحتاجها.
- عدم مشاهدة التليفزيون أو التحديق في الهواتف في أوقات الوجبات لضمان عدم تناول المزيد من الطعام.
- تجنب تقديم أي أصناف أو مشروبات غير صحية على مائدة الطعام.
 
المصدر: نواعم
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