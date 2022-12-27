بعد أزمة المخدرات.. هل تم استبعاد منة شلبي من "ساعة الحظ"؟

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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرق زكي، سبب تأجيل مسرحية "ساعة الحظ" بطولة الفنانة منة شلبي، والتي كان من المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.وقال زكي خلال تصريحات تلفزيونية إنه تم تأجيل المسرحية إلى إشعار آخر، ولن تعرض في موسم الرياض الحالي، وذلك لانشغال منة شلبي بتحضيرات مسلسلها الجديد "تغيير جو" في بيروت، والذي ستنافس فيه بدراما رمضان 2023.كما نفت تقارير أخرى إلغاء المسرحية أو استبدال منة شلبي بفنّانة أخرى، وذلك بعد الأزمة التي تعرضت لها عقب ضبطها في مطار القاهرة الدولي، وبحوزتها مخدرات أثناء قدومها من الولايات المتحدة أخيرا. (فوشيا)