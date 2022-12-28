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المرأة

فنانة لبنانية تعود إلى المسرح بعد غياب 17 عاماً بمشاركة يسرا

Lebanon 24
28-12-2022 | 11:00
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أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن عودتها إلى المسرح الغنائي بعد غياب طال 17 عامًا، بعرض خاص لدعم مبادرة إحياء المسرح المدرسي في مصر.
 
وسيتم تقديمه في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني المقبل بمشاركة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وأكرم حسني ومحمد الشرنوبي ومحمد فراج وحنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد.
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ونشرت كارول البوستر الرسمي للعرض المسرحي عبر حسابها بموقع "انستغرام" وعلقت عليه قائلة: "بعد ١٧ سنة، سعادتي كبيرة إن عودتي للمسرح الغنائي رح تكون بـ مصر من خلال مسرحية تقدر".


وأضافت: عمل مسرحي بيشرفني المشاركة فيه ضمن مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية" لوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع قنوات مدرستنا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع زملائي الفنانة الكبيرة يسرا، والفنانين أكرم حسني، ومحمد فراج وحنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد الشرنوبي، وأحمد الرافعي، وفريق بلاك تيما، وكورال الشرق وكل الأبطال المشاركين".
 



وتابعت: "تقدر" يومي ٧ و ٨ يناير على مسرح دار الأوبرا المصرية، من تأليف مدحت العدل، وإخرج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشال فاضل".

يأتي العرض في إطار مبادرة إحياء المسرح المدرسي، التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. (سيدتي)
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