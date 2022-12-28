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المرأة
للعروس.. لا ترتكبي هذه الأخطاء الجمالية قبل ليلة العمر
Lebanon 24
28-12-2022
|
14:00
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يستغرق التحضير لحفل الزفاف وقتاً طويلاً، حيث تحتاج العروس إلى العثور على فستان الأحلام، والإكسسوارات المثالية، وخبراء المكياج والشعر، وغير ذلك الكثير، حتى إن بعضهن يبدأن التحضير قبل أشهر طويلة من هذا اليوم. لكن، هناك من يلجأن قبل أيام قليلة من موعد الزفاف، إلى البدء في العلاجات الخاصة بالبشرة والشعر، ما يؤثر في المظهر الجمالي النهائي، ويفسد إطلالة ليلة العمر. لذلك عليكِ معرفة الأخطاء التي ترتكبها أغلبية العرائس لتجنبها قبل يوم زفافكِ، حتى تظهري بأجمل إطلالاتك.
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أخطاء على العروس تجنبها قبل الزفاف:
تبييض لون البشرة
تسعى غالبية العرائس إلى تفتيح لون بشرتهن درجة أو درجتين قبل حفل الزفاف، لكن هذا يؤدي إلى حدوث كوارث للجلد، حيث إن مواد التفتيح تلك تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين، الذي يسبب الاحمرار والحكة والتهيج.
إزالة الشعر
طرق إزالة الشعر المعتادة تؤدي إلى احمرار الجلد وتهيجه، لذلك عليكِ البدء فيه قبل أسبوعين من حفل الزفاف، وبهذه الطريقة إذا كان لديكِ أي احمرار، فسيكون على ما يرام في ليلة العمر، وإذا كنتِ ترغبين في إزالة الشعر بالليزر، فعليكِ البدء قبل حفل الزفاف بـ6 أشهر على الأقل، حتى تلاحظي النتيجة.
صبغ الشعر
يساعد لون الشعر على تغيير مظهركِ بالفعل، لكن تجنبي صبغ شعرك قبل حفل الزفاف مباشرة، لأن الأمونيا الموجودة في صبغة الشعر قد تصيبكِ بردود فعل تحسسية شديدة، ويمكن أن تفسد مظهركِ تماماً. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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