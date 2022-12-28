13
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نصائح تهمّك لاختيار الكعب العالي المناسب
Lebanon 24
28-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت أخصائية أمراض الأقدام في الكلية الملكية البريطانية لطب الأقدام، إيما ماكوناتشي، نصائح لحماية القدمين من الكعب العالي، وفق موقع "ميترو".
وأشارت الى انه "من الأفضل تجنب تعريض القدمين للطقس البارد، فنحن نرى حالات لا حصر لها من تورم الأصابع في الشتاء بسبب برد القدمين".
Advertisement
وأوصت بتجنّب الكعب الذي يزيد عن 2 سم وبتجنب الكعب العالي النحيف لأنه يمنع الاستقرار ويتسبب في تأرجح القدمين أكثر، ويزيد الضغط عليهما.
وفضّلت اختيار حذاء مع حزام حول الكاحل أو عند منتصف القدم للحفاظ على ثباته الحذاء في القدم.
نصحت أيضاً باختيار حذاء بكعب عال للراحة لفترة طويلة. وتنصح باختياره ليتناسب مع العديد من الأزياء والإطلالات، ما يعطي فرصة للحفاظ على صحة القدمين والابتعاد عن الضغط عليهما.
هذا ونصحت بتجنب الأحذية الرقيقة من الأمام لأنها تزيد الضغط على القدم، واختيار حذاء مبطن بشكل جيد خاصة عند منطقة الكعب.
هنالك طريقة بسيطة لتهدئة آلام القدمين وفقاً لإيما، وهي نقع القدمين في الماء الحار مع بعض الملح 10-15 دقيقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
Lebanon 24
"عصفورية "السوق.... الدولار الى 38 الف ليرة لبنانية؟!
03:30 | 2022-12-28
28/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية تثير الجدل برقصها مع صديقتها.. والجمهور: نسيت انها عربية
Lebanon 24
ممثلة سورية تثير الجدل برقصها مع صديقتها.. والجمهور: نسيت انها عربية
02:00 | 2022-12-28
28/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-12-28
28/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من صباح الغدّ... هل تفتح محطات المحروقات؟
Lebanon 24
إبتداءً من صباح الغدّ... هل تفتح محطات المحروقات؟
13:31 | 2022-12-28
28/12/2022 01:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير جداً بأسعار المحروقات.. اليكم تسعيرة اليوم
Lebanon 24
انخفاض كبير جداً بأسعار المحروقات.. اليكم تسعيرة اليوم
04:08 | 2022-12-28
28/12/2022 04:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
23:00 | 2022-12-28
أضرار لن تتوقّعيها.. لهذه الأسباب لا تفرطي بشرب الشاي
14:00 | 2022-12-28
للعروس.. لا ترتكبي هذه الأخطاء الجمالية قبل ليلة العمر
11:00 | 2022-12-28
فنانة لبنانية تعود إلى المسرح بعد غياب 17 عاماً بمشاركة يسرا
08:00 | 2022-12-28
ابنة جويل مردينيان تضجّ أنوثةً وتفاجئ الجميع بشكلها (صور)
05:00 | 2022-12-28
صباح الجزائري تحتفل بذكرى زواجها: انت اليوم وكل يوم
02:00 | 2022-12-28
ممثلة سورية تثير الجدل برقصها مع صديقتها.. والجمهور: نسيت انها عربية
فيديو
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
29/12/2022 08:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
29/12/2022 08:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
29/12/2022 08:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact