نصائح تهمّك لاختيار الكعب العالي المناسب

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عرضت أخصائية أمراض الأقدام في الكلية الملكية البريطانية لطب الأقدام، إيما ماكوناتشي، نصائح لحماية القدمين من الكعب العالي، وفق موقع "ميترو".وأشارت الى انه "من الأفضل تجنب تعريض القدمين للطقس البارد، فنحن نرى حالات لا حصر لها من تورم الأصابع في الشتاء بسبب برد القدمين".وأوصت بتجنّب الكعب الذي يزيد عن 2 سم وبتجنب الكعب العالي النحيف لأنه يمنع الاستقرار ويتسبب في تأرجح القدمين أكثر، ويزيد الضغط عليهما.وفضّلت اختيار حذاء مع حزام حول الكاحل أو عند منتصف القدم للحفاظ على ثباته الحذاء في القدم.نصحت أيضاً باختيار حذاء بكعب عال للراحة لفترة طويلة. وتنصح باختياره ليتناسب مع العديد من الأزياء والإطلالات، ما يعطي فرصة للحفاظ على صحة القدمين والابتعاد عن الضغط عليهما.هذا ونصحت بتجنب الأحذية الرقيقة من الأمام لأنها تزيد الضغط على القدم، واختيار حذاء مبطن بشكل جيد خاصة عند منطقة الكعب.هنالك طريقة بسيطة لتهدئة آلام القدمين وفقاً لإيما، وهي نقع القدمين في الماء الحار مع بعض الملح 10-15 دقيقة.