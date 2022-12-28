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المرأة

أضرار لن تتوقّعيها.. لهذه الأسباب لا تفرطي بشرب الشاي

Lebanon 24
28-12-2022 | 23:00
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قد تفضّل العديد من النساء شرب الشاي بدلاً من احتساء أي مشروب آخر؛ الا أن صحيفة "تايمز أوف إنديا"، كشفت عن أضرار يتسبب بها الإفراط في شرب الشاي.

من أهمّ هذه الأضرار:

- الإمساك: شرب أكثر من كوبين أو 3 أكواب شاي يمكن أن يسبب الإمساك، لأنه يحتوي على الثيوفيلين، التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف أثناء الهضم.
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- خفقان القلب والأرق: الإفراط في استهلاك الكافيين يمكن أن يسبب خفقان القلب والأرق واضطراب النوم؛ وبحسب دراسات متعددة فان الإفراط في الكافيين يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يرسل إشارة النوم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الأرق.

- زيادة أحماض الجسم: شرب الشاي على الريق في الصباح، يمكن أن يرفع حموضة الجسم. ويمكن أن يؤدي الإفراط في الكافيين إلى زيادة إنتاج حامض المعدة، ما قد يسبب الكوابيس عند النوم.

- سرطان البروستاتا: بينت الأبحاث أن الذين يشربون الشاي بكثرة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من غيرهم.
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