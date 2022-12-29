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المرأة

بعد سقوطها من على سلم منزلها.. اعلامية شهيرة تخضع لعملية جراحية (صورة)

Lebanon 24
29-12-2022 | 05:00
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خضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أمس الاربعاء، لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها. 
 
وبحسب البيان الذي تم نشره على صفحتها على "فيسبوك"، فإنها الان في مرحلة التعافي.
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وجاء في البيان: "أجرت صباح اليوم الفنانة والاعلامية إسعاد يونس عمليه جراحيه لتغيير المفصل بالجانب الايمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد باكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم اجراء الجراحة العاجلة ، وهي الان في مرحلة التعافي ، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء". (المصراوي)
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