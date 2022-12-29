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المرأة

بفستان ذهبي مُثير.. شقيقة جيسيكا عازار الشقراء تضج جمالا وأنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
29-12-2022 | 03:11
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نشرت جنيفر عازار شقيقة المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" .

 

وظهرت جنيفر بفستان ذهبي ضيق ومتوسط الطول، وبشعر طويل علما انها تعتمد الشعر القصير، ونسقت معه حذاء باللون نفسه.

 

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A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)


 
 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الين أثنوا على جمال جنيفر.

 

يُذكر ان الشقيقتين عازار تتواجدان حاليا في أميركا لتمضية فترة الأعياد مع والديهما.

 

وجنيفر كانت مذيعة طقس سابقا في الـ MTV.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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