بفستان ذهبي مُثير.. شقيقة جيسيكا عازار الشقراء تضج جمالا وأنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت جنيفر عازار شقيقة المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" .

وظهرت جنيفر بفستان ذهبي ضيق ومتوسط الطول، وبشعر طويل علما انها تعتمد الشعر القصير، ونسقت معه حذاء باللون نفسه.

وانهالت تعليقات المتابعين الين أثنوا على جمال جنيفر.

يُذكر ان الشقيقتين عازار تتواجدان حاليا في أميركا لتمضية فترة الأعياد مع والديهما.

وجنيفر كانت مذيعة طقس سابقا في الـ MTV.