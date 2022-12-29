بفستان ذهبي مُثير.. شقيقة جيسيكا عازار الشقراء تضج جمالا وأنوثة شاهدوا كيف بدت (صورة)

نشرت جنيفر عازار شقيقة المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" .
وظهرت جنيفر بفستان ذهبي ضيق ومتوسط الطول، وبشعر طويل علما انها تعتمد الشعر القصير، ونسقت معه حذاء باللون نفسه.
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A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)
A post shared by Jennifer Azar (@azarjennifer)
وانهالت تعليقات المتابعين الين أثنوا على جمال جنيفر.
يُذكر ان الشقيقتين عازار تتواجدان حاليا في أميركا لتمضية فترة الأعياد مع والديهما.
وجنيفر كانت مذيعة طقس سابقا في الـ MTV.