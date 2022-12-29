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المرأة

أبرز محطات عالم الجمال خلال عام 2022

Lebanon 24
29-12-2022 | 14:00
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شهد عام 2022 زحمة في انتشار ورواج صيحات جمالية متنوعة، من اتجاهات موضة قديمة عادت إلى الظهور، وأخرى ظهرت للمرة الأولى. 
أبرز الصيحات الجمالية في 2022: 

1. صيحة حلوى الدونات
من أبرز لحظات الجمال التي شاهدناها في عام 2022، كانت حلوى الدونات التي أطلقتها هايلي بيبر، وانتقلت من العناية بالبشرة إلى الأظافر والمكياج، لتكون السمة الأساسية للمظهر الجمالي في 2022. وصيحة حلوى الدونات تتطلب إغراق البشرة بمكونات الترطيب والعناية بالبشرة، للحصول على مظهر لامع، وبشرة زجاجية مُذهلة.
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2. الحواجب الفاتحة
أطلقت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، صيحة الحواجب الرفيعة الشقراء مرة أخرى، بعد انتهاء تلك الموضة منذ بداية الألفية، واعتماد الحواجب الكثيفة ذات الألوان الداكنة. لكن مع نهاية 2022، عادت صيحة الحواجب الفاتحة إلى الأضواء مرة أخرى، ويبدو أنها ستستمر حتى نهاية 2023 أيضاً.


3. عودة الحد الأدنى من الجمال
شهد عام 2022 تحولاً ملحوظاً في صناعة التجميل، إذ تسللت اتجاهات الجمال البسيطة إلى كل الفئات الجمالية، من الشعر والأظافر وحتى الجلد والمكياج، وصولاً إلى العمليات التجميلية، وشاع مصطلح "الفتاة النظيفة" على منصة "تيك توك"، والمقصود بذلك مظهر الفتاة التي تعتمد القليل من المستحضرات التجميلية، وتميل إلى الجمال الطبيعي فقط. (زهرة الخليج) 

 


 
المصدر: زهرة
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