ماريتا ودانا الحلاني تتألقان بالساتان والقصير.. شاهدوا اطلالتهما (صور)

تألقت ماريتا ودانا الحلاني بفساتين الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد. وظهرت ماريتا بفستان اسود قصير، تميز بقصة الساتان على الاكتاف، بينما ارتدت دانا فستاناً طويلا مع قصة الفتحة الطويلة.

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ونالت الاطلالتان اعجاب جمهور كل من دانا وماريتا الحلاني. (رصد: لبنان 24)