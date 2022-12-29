Advertisement

المرأة

ماريتا ودانا الحلاني تتألقان بالساتان والقصير.. شاهدوا اطلالتهما (صور)

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1024192-638079173904568781.jpg
Doc-P-1024192-638079173904568781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تألقت ماريتا ودانا الحلاني بفساتين الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد. وظهرت ماريتا بفستان اسود قصير، تميز بقصة الساتان على الاكتاف، بينما ارتدت دانا فستاناً طويلا مع قصة الفتحة الطويلة.
 
 
Advertisement
 
 
 
ونالت الاطلالتان اعجاب جمهور كل من دانا وماريتا الحلاني. (رصد: لبنان 24)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-12-29
03:11 | 2022-12-29
02:00 | 2022-12-29
23:00 | 2022-12-28
16:00 | 2022-12-28
14:00 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website