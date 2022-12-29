هكذا تحصلين على بطن مشدود بوقت قصير

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قد يكون فقدان الدهون حول البطن أمراً صعباً، حتى مع اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة. مع ذلك، هناك العديد من الطرق التي يمكن للشخص استخدامها لتقليل الدهون الكلية والحصول على بطن مشدود ومنحوت.في الآتي، أهمها:- تمارين القلب - الجري: العديد من تمارين القلب مثل الجري والمشي والسباحة فعّالة في نحت وتقوية عضلات البطن.- تناول المزيد من الألياف: تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من كمية الطعام المستهلك أثناء وبين الوجبات.- الحدّ من الكربوهيدرات المكررة: تعتبر الكربوهيدرات مصدر طاقة للجسم، ولكن ليست كل الكربوهيدرات صحية بشكل متساوٍ. لذا، يجب الحدّ من استهلاك الكربوهيدرات المكررة، واختيار أصناف صحية من الحبوب الكاملة.- زيادة تناول البروتين: يوفّر البروتين اللبنات الأساسية لبناء الجسم لإصلاح ونمو العضلات، كما أنه يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول.- ممارسة التمارين وقوفاً: يمكن أن يساعد الوقوف أثناء أداء حركات معينة، على شدّ البطن. وقد يساهم هذا الارتباط في تقوية العضلات الأساسية وصقل منطقة المعدة.- تدريبات المقاومة: تشمل الأنواع الشائعة من تدريبات المقاومة رفع الأثقال وممارسة التمارين التي تستخدم وزن الجسم، مثل القرفصاء والاندفاع.- تناول الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة: الأنظمة الغذائية الغنية بالاحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة يمكن أن تساعد على تقليل وزن الجسم.- تجنّب المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية: يمكن اختيار الفاكهة الكاملة المليئة بالألياف بدلاً من العصير والحدّ أو تجنّب الحليب والسكر في القهوة والشاي- قسط كافٍ من النوم: يُلاحظ أن زيادة مدة النوم وتحسين نوعيته يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن.