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المرأة

فنانة عربية تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه"

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:00
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حصلت النجمة المصرية مي عمر على المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه في العالم"، لتصبح اول مصرية تصل الى النهائيات، وتتفوق على بعض النجمات العالميات.
 
وعبّرت مي عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث، حيث قالت من خلال حسابها الرسمي في "فيسبوك": "سعيدة جداً بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي على المركز الثامن، وأن أكون أول مصرية تفوز وتصل الى النهائيات".
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وأضافت: "وكمان في العشرة الأوائل متقدّمة على نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة "ووندر وومان" التي حصلت على المركز الـ١٢، أكتر من حد من مصر اترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدّي التصفيات وتوصل للنهائيات".
واختتمت مي عمر حديثها قائلةً: "دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأول إني كسبت في مسابقه عالمية مهمة زي دي، والحاجة التانية إني اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو انتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء". (لها)

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