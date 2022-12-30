كيم كارداشيان تريد الزواج للمرّة الرابعة!

بعد 3 زيجات انتهت بالطلاق، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان رغبتها بالزواج مجدداً، وإنجاب المزيد من الأطفال لتصبح أماً لخمسة أولاد.



وقالت في برودكاست Goop مع النجمة جوينيث بالترو إنها "تعتقد أن زواجها الرابع سيكون ساحرا".

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وأشارت الى أن "زواجها الأخير هو أول زواج حقيقي بالنسبة لها"، مضيفة: "في زواجي الأول كنت لا أعرف ما الذي يحدث، والثاني شعرت أنني أريد أن أتزوج لأن جميع أصدقائي كانوا في ذلك المكان وهذا هو المكان الذي كان ينبغي أن أكون فيه أنا أيضا".

وتابعت: "أشعر بأنه يجب أن أستغرق وقتا كافيا لأكون جاهزة لشراكة جديدة، ولكني لا أريد أن أكون عازبة لبضع سنوات، سأحتاج الزواج بالتأكيد في مرحلة ما، لكني في الفترة الراهنة سعيدة بالعزوبية".

ورأت أنها "في مهمة فردية جيدة، فأنا لدي أشقاء وأصدقاء في نفس المكان، وهذا شعور جيد وممتع". (لها)