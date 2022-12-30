Advertisement

المرأة

كيم كارداشيان تريد الزواج للمرّة الرابعة!

Lebanon 24
30-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1024448-638079957296657148.jpg
Doc-P-1024448-638079957296657148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بعد 3 زيجات انتهت بالطلاق، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان رغبتها بالزواج مجدداً، وإنجاب المزيد من الأطفال لتصبح أماً لخمسة أولاد.

وقالت في برودكاست Goop مع النجمة جوينيث بالترو إنها "تعتقد أن زواجها الرابع سيكون ساحرا".
Advertisement
 
 
وأشارت الى أن "زواجها الأخير هو أول زواج حقيقي بالنسبة لها"، مضيفة: "في زواجي الأول كنت لا أعرف ما الذي يحدث، والثاني شعرت أنني أريد أن أتزوج لأن جميع أصدقائي كانوا في ذلك المكان وهذا هو المكان الذي كان ينبغي أن أكون فيه أنا أيضا".
وتابعت: "أشعر بأنه يجب أن أستغرق وقتا كافيا لأكون جاهزة لشراكة جديدة، ولكني لا أريد أن أكون عازبة لبضع سنوات، سأحتاج الزواج بالتأكيد في مرحلة ما، لكني في الفترة الراهنة سعيدة بالعزوبية".
ورأت أنها "في مهمة فردية جيدة، فأنا لدي أشقاء وأصدقاء في نفس المكان، وهذا شعور جيد وممتع". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-30
11:00 | 2022-12-30
08:00 | 2022-12-30
05:00 | 2022-12-30
04:40 | 2022-12-30
02:00 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website