إسعاد يونس تخضع لجراحة طارئة... ماذا حصل معها؟

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خضعت الفنانة المصرية إسعاد يونس لجراحة بعد تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة استلزمت نقلها إلى أحد المستشفيات.‎إذ سقطت يونس من على درج منزلها ونقلت بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، حيث قرّر الأطباء فوراً ضرورة إجراء جراحة لها وهي تغيير مفصل بمنطقة الحوض.‎ولا تزال الفنانة المصرية داخل المستشفى لمتابعة حالتها الصحية. (النهار)