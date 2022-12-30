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المرأة

إسعاد يونس تخضع لجراحة طارئة... ماذا حصل معها؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 14:00
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خضعت الفنانة المصرية إسعاد يونس لجراحة بعد تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة استلزمت نقلها إلى أحد المستشفيات.

‎إذ سقطت يونس من على درج منزلها ونقلت بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، حيث قرّر الأطباء فوراً ضرورة إجراء جراحة لها وهي تغيير مفصل بمنطقة الحوض.
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‎ولا تزال الفنانة المصرية داخل المستشفى لمتابعة حالتها الصحية. (النهار)
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