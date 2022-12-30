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المرأة

بعدما دخلت المستشفى... ماذا كشفت الممثلة اللبنانيّة عن حالتها الصحيّة؟ (صورة)

Lebanon 24
30-12-2022 | 08:00
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بعدما دخلت يوم أمس المستشفى، كشفت الممثلة دوجا حجازي أنّها أُصيبت بوعكة صحيّة "بسيطة"، وقالت إنّها عاودت تصوير مسلسلها الجديد.
 
وشكرت من اطمأنّ على حالتها الصحيّة، ووعدت جمهورها بمفاجأة.
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