بعدما دخلت المستشفى... ماذا كشفت الممثلة اللبنانيّة عن حالتها الصحيّة؟ (صورة)

بعدما دخلت يوم أمس المستشفى، كشفت الممثلة دوجا حجازي أنّها أُصيبت بوعكة صحيّة "بسيطة"، وقالت إنّها عاودت تصوير مسلسلها الجديد.

وشكرت من اطمأنّ على حالتها الصحيّة، ووعدت جمهورها بمفاجأة.