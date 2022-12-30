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المرأة
اليسا تردّ على بيان "وتري" وتتّجه نحو القضاء!
Lebanon 24
30-12-2022
|
11:00
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بعد إعلانها فسخ تعاقدها مع شركة "وتري"
بسبب "عدم تدارك المعنيين في الشركة التعدّي الحاصل على أغنيتها "أنا وبس"
، ردّت الفنانة إليسا على بيان أصدرته الشركة.
وجاء في بيان إليسا الصادر عن محاميها مارك حبقة ما يلي:
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"عطفاً على بيان شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" تاريخ 28/12/2022 جئنا بموجب الكتاب الحاضر لنؤكّد للرأي العام ولمرّة أخيرة الأمور التالية:
- إنّ العقد الموقّع مع شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" قد تمّ توقيعه مع شركة آي-ريكوردز ش.ذ.م.م. وليس كما زعم بيان شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" أنّه موقع مع السيدة إليسا، فاقتضى التوضيح.
- إنّ شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" تزعم أنّها تفاجأت بفسخ العلاقة التعاقدية معها حيث أنّها تبلّغت بهذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما الحقيقة أنّها تبلّغت إنذارين سابقين تلاهما كتاب فسخ رسمي أبلغ من شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" بتاريخ 21/12/2022 بحيث كان واضحاً من خلال الكتب المذكورة كمّ المخالفات التي ارتكبتها الشركة المذكورة والتي أدت إلى قرار فسخ العلاقة معها.
- إنّ الحديث عن نزاع مع الفنان زياد برجي وحصره بهذا الأخير هو محاولة جديدة للتنصّل من التبعات القانونية لكافة المخالفات التي ارتكبتها شركة "وتري أوف شور ش.م.ل"، وبالتالي يبقى القضاء الميثاق الوحيد للبتّ بكافّة هذه المزاعم ومحاولة التنصّل من المسؤوليات التي تمارسها شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" والتي لن تغير شيئاً من الواقع القانوني المتعلق بالقضية الحاضرة.
- إنّ تهديد شركات التوزيع الرّقمي كما جاء في بيان شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" وتضليل الرأي العام بأنّ هذه الأخيرة ما زالت الموّزع الحصري المعتمد من الفنانة إليسا ما هو إلّا محاولة يائسة ومخالفة قانونيّة فادحة تضاف على سجلّ المخالفات القانونية التي يبقى القضاء المرجع الوحيد للبت بها، فيما تبقى الحقيقة الثابتة أنّ اتّفاقية الترخيص السابقة الموقعة مع الشركة أصبحت مفسوخة حكماً وعلى مسؤولية الأخيرة منذ تاريخ 21/12/2022 بحيث يتوجب على شركة "وتري" التقيد التام بأحكام الفسخ وعدم انتحال صفة الموزع الحصري مجدداً تحت طائلة مراجعة القضاء المختص لهذه الجهة أيضاً.
- إنّ محاولة البعض تصوير عمليّة فسخ العلاقة التعاقديّة مع شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" وكأنّها خسارة المعركة القضائية في ما خصّ التعدّي الحاصل على حقوق أغنية "أنا وبس" هو مرفوض لأن المعركة القضائية لم تسلك طريقها أساساً كما تفرضه الأصول القانونية بسبب الاعتكاف الحاصل من قبل القضاء، وبالتالي فانه وبمجرد عودة المحاكم الى عملها الطبيعي سوف تتخذ الفنانة اليسا كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها، انما كتاب الفسخ الذي تبلغته شركة وتري أوف شور ش.م.ل ما هو الا لوضع حدّ للتعدي اليومي على حقوق الموّكلة وأحد الخطوات القانونية التي سوف تستتبع باجراءات قضائية كما أسلفنا".
وللاطلاع على تفاصيل البيان الذي أطلقته شركة "وتري" للإنتاج بعد خطوة اليسا، إضغط
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